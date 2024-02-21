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الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

2/21/2024 11:43:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نوفمبر من العام الماضي غادر هنري كسينجر الحياة بعد مائة عام عاشها رمزا للمراوغة السياسية.
أتذكره اليوم وأنا أراقب عملية تثبيت "الوضع الراهن" لكسب الوقت في كل ملابسات وتفاصيل الحرب التي تدور الآن في غزة وتمتد تداعياتها "العسكرية والسياسية" في الإقليم.
كان كيسنجر أكاديميا يوظف التاريخ لخلق أدواته السياسية، وكانت إستراتيجيته في الشرق الأوسط مختلفة عن إستراتيجيته في التعامل مع الصين أو الاتحاد السوفييتي.
في الشرق الأوسط كان كيسنجر يعتمد مسألة شراء الوقت بدلا من تحقيق السلام فعليا، الوقت يخدم مصالح إسرائيل دوما في بناء قدراتها ويعطيها مرونة في تغيير الوقائع على الأرض لتترّسخ كوضع دائم، وهذا الوقت "المطاطي" نفسه في الجانب العربي يولد التعب من الصراع مما يخلق فرصة لقبول الوضع الراهن دوما على أنه الحل الدائم، وهو ما أثبت نجاحه فعلا في تدوير "الحالات الثورية" وتحويلها مع الوقت إلى قوى تحافظ وتتمسك بالوضع الراهن (منظمة التحرير الفلسطينية مثالا!).
كان كيسنجر سيد المراوغة التي زرعها كخلية نشطة في عقل السياسة الأميركية، ومن مراوغاته الشهيرة أنه كان دوما يؤكد على أن العدالة يجب أن تتحقق للفلسطينيين، ثم يضيف "..لكن لا بأس لو تأخرت العدالة قليلا".
لقد أصبح الوقت لعنة الشرق الأوسط، ولعبة السياسة المفضلة لصالح إسرائيل، وقد قام الصديق الدكتور عامر السبايلة بتأطير الفكرة عبر مفهوم استثمار عامل الوقت في صيغة التقادم لفرض سياسة الأمر الواقع والتعايش مع مخرجاته.
وفحوى المفهوم أنه كلما مر الوقت كلما أصبحت الحلول العملية البراغماتية تتغلب على الحلول الجذرية الحقيقية للأزمة، وحينها يصبح الحل البديل والوحيد يكمن في إيجاد طريقة للتعاطي مع الوضع الراهن لا مع جذور المشكلة نفسها.
وفعليا، هذا ما حدث في كل مجمل العملية السلمية من بداياتها حتى "الوضع الراهن" الذي نعيشه اليوم ويتم اجتراح الحلول للتعاطي معه كحالة واقعية قابلة للاستدامة.
ما تزال نظريات كيسنجر محركا أساسيا لا للسياسة الأميركية وحسب، بل مقبولة في الجانب الإسرائيلي بشراء الوقت واستنفاذه، وأن السلام لن يتحقق إلا عندما يستنفذ العالم العربي كل البدائل – وهذا يحتاج وقتا طويلا- لكي يعتاد على وجود إسرائيل كثابت شرق أوسطي، وهو ما لن يكون بدون عملية تدريجية بطيئة مليئة بالعثرات الكبيرة في عملية السلام.
لكن، الخطورة الكامنة في هذا المنطق أن المعطيات في العالم الذي عاشه كيسنجر، مختلفة جوهريا عن عالم اليوم، واللعب بالوقت لغايات إطالته واستدامة الوضع الراهن قد تكون خطرا حقيقيا لا على المنطقة وحسب، بل على السلام العالمي كله.
إن الوقت الذي يتم هدره اليوم غير قابل للاستثمار كما في كل مرة سابقة، مدفوع الثمن بدماء أعداد كبيرة من البشر على صيغة إبادة جماعية، سينجو منها من ينجو ليتحول إلى كتل بشرية ثأرية قادرة على الانتشار في العالم.
والعالم العربي اليوم، لم تعد شعوبه خاضعة للبيان رقم واحد في إذاعاتها الموجهة، والحقائق لا تحتاج عالما معقدا من الجاسوسية لكشفها، فهي واضحة وأمام الجميع..مما يجعل الوضع الراهن نفسه تحت وطأة الوقت الثقيل والاستحقاقات المرتقبة.

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