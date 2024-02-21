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كلهم وطنيون إلا الأردن!!

2/21/2024 11:43:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في أزمة مثل العدوان على غزة تظهر تلك المجموعات المنظمة التي وجدت في وسائل التواصل فرصة للاختباء خلف أي اسم أو جنسية، ومعها البعض في داخلنا يظهرون كممثلين شرعيين وحيدين للوطنية والعروبة، والهجوم أولا على الأردن وبعد ذلك إن بقي وقت يكون الاحتلال الاسرائيلي.
كلهم يلبسون لباس العروبة والوطنية ونحن في الأردن شياطين ضيعنا حق الأمة ، وأن تحرّك الأردن إنسانيا وسياسيا وبذل جهده وأكبر من جهده لا يجد من هذه المجموعات المنظمة المختبئة خلف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلا الإساءة والاتهامات .
ما نتحدث عنه ليس عجيبا أو يحتاج إلى تفسير فوق العادة فالقصة ليست حبا لفلسطين أو غيرة على الوطنية والعروبة بل هو الحقد على كل ما هو أردني ،والغريب أن من يتصدون خلف الشاشات لتعليمنا، نحن الأردنيين ودولتنا الأردنية، العروبة والوطنية ويغمضون عيونهم عن أنفسهم ومواقفهم وعن حلفائهم وأفعالهم و تقصيرهم والسبب ليس له علاقة بالمواقف بل بحقد لن يزول على الجغرافيا الأردنية وأهلها وقيادتها والثاني المال والمنافع والمصالح الذي يحول " أبطال الديجيتال" إلى أدوات تبحث عن دعم ومصالح وأيضا فرصة لإخراج سموم الحقد على هذا البلد .
هم لايقرأون التاريخ ولاينظرون إلى الواقع وهذا ليس نقصا في الثقافة بل هي قوانين الاستهداف وبث السموم التي تفرض على صاحبها ألا يرى الشر إلا في الهدف الذي يتم تحديده له .
الأردن الذي يظلمه حتى بعض أبنائه لم يرضخ لضغوط أميريكا ليكون جزءا من اتفاق كامب ديفيد بديلا عن الفلسطينيين، والأردن ليس أول من يوقع اتفاقا مع إسرائيل بل هم قادة منظمة التحرير في أوسلو، والأردن لم يملأ آذان العرب كذبا وادعاءات ببطولات وهمية وشتائم للعدو وفعل نقيض هذا الأكاذيب، والأردن لم يتخلف جيشه عن قتال لمصلحة فلسطين عندما كان قرار العرب بالقتال، والأردن لم تمنعه معاهدة السلام عن أي موقف صلب أو إجراء يخدم الشعب الفلسطيني .
الأردن هو الذي رفض صفقة القرن في فترة ترامب، والأردن هو الذي لم يتوقف عن كل سعي للتخفيف عن أهل غزة، كان مثل كل دول العرب والمسلمين بما فيها إيران وتركيا والسلطة الفلسطينية التي تعاملت بالأدوات السياسية لوقف العدوان، لم يكذب على شعبه وأمته، بل كان وما يزال متقدما على الجميع في بذل كل جهد مع دول العالم إنسانيا وسياسيا، وكان الملك يشارك في عمليات الإنزال للمساعدات، ورافقه ولي العهد بمساعدات أردنية إلى رفح .
يا أيها المعلمون للأمة دروسا في الوطنية والعروبة ما الذي فعلته الدول التي تغنون لقادتها ولم يفعله الأردن، بل ماذا فعلت السلطة الفلسطينية بكل تفاصيلها أكثر مما فعل الأردن بل ماذا فعلتم ومن تمثلون من تنظيمات على أرض الأردن أو خارجها أكثر مما فعل الأردن، وبوضوح أكثر ماذا فعلت الدول التي تحرك أجهزتها وأموالها أكثر من الأردن.
القصة ليست خاصة بهذه المرحلة بل منذ عقود، فدول كانت أنظمتها تدعي القومية ونصرة فلسطين جلبت للأمة الهزيمة، وصنعت في داخل العرب كل أنواع الشقاق، وكانت أهم واجباتها محاولة صناعة انقلابات في الأردن أو دعم خارجين على الدولة وسيادتها مع هجوم لم ينقطع من إعلامها في تلك المرحلة .
الأردن وأهله لا يبحثون عن حسن سلوك من أي طرف، فنحن نعلم ما الذي يجري، ونعلم الصدق من الكذب، ومن فرط وضيع فإنه معلومٌ حتى وإن عاش تحت عواصف الحديث الكاذب، لكن قدر الأردن أن كثيرا ممن شربوا من ماءه وأكلوا من خبزه وعاشوا تحت ظله أولويتهم الإساءة لهذا البلد وتشويهه أكثر مما هم معنيون بمواجهة الاحتلال ..

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