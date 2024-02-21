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نماذج الحوكمة المؤسسية

2/21/2024 11:43:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ساحة الأعمال والصناعة، تبرز شركتا الفوسفات والبوتاس كأحد النماذج التي يُحتذى بها في الإدارة الحصيفة والحوكمة الرشيدة، هاتان الشركتان لم يقتصر نجاحهما على الأرباح المالية فحسب، بل أيضا في كيفية تأسيس نظام إداري وإنتاجي وتسويقي يعتبر مثاليا في عالم الأعمال، إن التزامهما بمبادئ الحوكمة المؤسسية ليس فقط يعزز من مكانتهما في السوق، بل يؤكد على أهمية السلوك الإداري الممتاز كأساس للنجاح والاستدامة.
من خلال اتباعهما لأساليب الحوكمة الفعالة، تمكنت شركتا الفوسفات والبوتاس من إرساء معايير جديدة في الإدارة والإنتاج والتسويق، هذا النهج لم يفد فقط في تحسين الأداء الداخلي للشركتين، بل أيضا في بناء سمعة قوية في الأسواق المحلية والدولية، حيث يظهر التزامهما بالشفافية والمسؤولية كيف يمكن للحوكمة المؤسسية أن تؤدي دورا حاسما في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
والدليل على ذلك، استطاعت الشركتان تحقيق ربح وصل إلى 927 مليون دينار في نهاية 2023. حيث حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية (شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها) لعام 2023 أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 621 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة 454 مليون دينار.
أما البوتاس، فقد حققت ثالث أعلى ربح تشغيلي سنوي في تاريخها بلغ (306) ملايين دينار، فيما بلغت صافي الأرباح الموحدة للشركة بعد اقتطاع الضرائب ورسوم التعدين نحو (293) مليون دينار. الشركتان تسيران على مسار صحيح في ظل تحديات تفرضها الأسواق العالمية من انخفاض أسعار الأسمدة العالمية والانخفاض الملموس في أسعار المنتجات عالميا.
في ظل هذه النتائج المالية القوية، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه كل من مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل أيضا في تطوير وتحديث القطاعات التي تعمل بها، إضافة إلى مساهمتهما المجتمعية الواسعة ودورهما في تنمية المجتمعات المستضيفة. من جانب التطوير والتحديث، تستثمر هاتان الشركتان جزءاً كبيراً من أرباحهما في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة عمليات التعدين والإنتاج، وذلك بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات التي تسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية. هذه الخطوات لا تعود بالنفع على الشركتين فحسب، بل تسهم في رفع مستوى الصناعة بأكملها على المستوى الوطني والدولي.
في الجانب المجتمعي، تلتزم الشركتان بمسؤوليتهما الاجتماعية من خلال دعم مختلف المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق المحيطة بعملياتهما، هذه المبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، دعم التعليم والصحة، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يعد التركيز على الاستدامة البيئية جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجياتهما، حيث تعملان على تقليل الآثار البيئية لعمليات التعدين والإنتاج، وتطوير مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي التي تم استغلالها.
من خلال هذه الجهود، تؤكد مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية على دورهما كلاعبين رئيسيين في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال تحقيق الأرباح، بل أيضا من خلال المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات المحلية.
هذا النهج من الشركتين يدفعنا للتأكيد على أن المطلوب ليس سوى الإدارة الحكيمة القادرة على اتخاذ خطوات تصب بشكل فعال في تحقيق التوازن بين الطلب والأسعار والإنتاج من جهة وتحقيق الأرباح. تعد شركتا الفوسفات والبوتاس مثالين بارزين على كيفية تطبيق الحوكمة المؤسسية بشكل يخدم جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، ويحافظ على مصالح المساهمين والمجتمع بشكل عام.

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