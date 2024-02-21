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بصمة الأطباء.. أزمة مفصلية!

2/21/2024 11:43:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بُعيد قراره المُتعلق بنقل مركز الطب الرياضي من مدينة الحُسين الرياضية، إلى قسم العلاج الطبيعي في مُستشفى البشير الحُكومي، في خطوة حملت الكثير من التساؤلات حول جدواها ومغزاها، ها هو وزير الصحة، فراس الهواري، يُعيد الكرة ثانية، ويُصر على تفعيل نظام ((البصمة)) بالنسبة لدوام الأطباء.
وكأن ذلك ينطبق على بيت شبه مُتهالك، أو للإنصاف مُنهك، وسقفه يدلف، ويُغذي ذلك عدم عزل سطح المنزل جيدًا، من قبل مُختصين.. إلا أن صاحبه يُصر على التركيز على الساحة الخارجية للبيت، ويعمل بكُل جد على إعادة تأهيلها فقط، مُتناسيًا أن سقف وجدران المنزل، الذي يؤويه وأفراد أُسرته، بحاجة إلى صيانة وإدارة حصيفة، وبأسرع وقت مُمكن.
وزارة الصحة، تُصر من خلال تعميم رسمي، على نظام ((البصمة)) للأطباء، كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام، مُهددة بالحسم مُباشرة من راتب الطبيب، في حال استنفد رصيد إجازاته، وقد وصلت درجة التهديد إلى مُعاملة الطبيب ((غير الباصم)) كأنه مُتغيب، وبالتالي اعتباره فاقدًا لوظيفته.
الوزير الهواري، بقراره ذلك، يوحي لنا بأنه غير آبه ولا مُهتم، بظروف عمل الأطباء، الذين يواصلون الليل بالنهار، من أجل علاج الحالات المرضية، وهم جميعا، باستثناء قلة لا تُعد على أصابع اليد الواحدة، دائمو التفكير بالمرضى وأوجاعهم.. إذ أنه من المعلوم بأن أكثر الناس عُرضة للإصابة بـ))الجلطات)) هم الأطباء، كونهم دائمًا مشغولين بمرضاهم وحالاتهم.
((الصحة)) ووزيرها، كأنهما يغضان الطرف، عامدًا مُتعمدًا، عن الاكتظاظات التي تشهدها المُستشفيات والمراكز الصحية الحُكومية، التي باتت خطط الوزارة شبه مشلولة عن مُعالجتها، فضلًا عن نقص الأدوية، خصوصًا غالية الثمن، أو تلك التي تتعلق بالأمراض المُزمنة، ناهيك عن المُشكلة الأهم والتي تتعلق بنقص أطباء الاختصاص.
كُل ذلك موجود، أمام ناظري الجميع، مسؤولين ومواطنين، ولا يُشغل بال وزارة الصحة إلا ((بصمة)) أطباء يعملون بشكل عام أكثر من 12 ساعة يوميًا، تحت ضغط رهيب، وتوتر أعصاب، إذ أن الطبيب مُطالب بالكشف على نحو 60 إلى 70 مُراجعًا يوميًا، في المتوسط الحسابي، فضلًا عن أيام المُناوبات.
ثم إن ((الصحة)) ووزيرها، كأنهما يتعمدان اتخاذ قرارات غير مدروسة، فعلى سبيل المثال، لم يُجيبا عن أسئلة من قبيل: هل سيُلزم الطبيب بدوام عدد مُعين من الساعات؟، هل سيكون هناك بدلات في حال زادت ساعات عمل الطبيب؟، ذلك أمر صعب أن يُطبق على الأطباء.. ولنعكس الأمر قليلًا، فماذا لو انتهى دوام الطبيب، وبين يديه حالة مرضية؟، هل سيقول بأن الدوام ((انتهى))، ويترك المريض!.
ثم لماذا، لم تُشرك وزارة الصحة، نقابة الأطباء في المُناقشة حول نظام ((البصمة))، فأهل مكة أدرى بشعابها. كأننا أمام سيناريو مُشابه لذلك الذي حصل عندما قرر الهواري نقل مركز الطب الرياضي، ورفض في الوقت نفسه الاستماع لمُلاحظات ووجهات نظر القائمين على المركز نفسه.
وإذا كان وزير الصحة برر قرار نقله مركز الطب الرياضي بمُعالجة ((الترهل))، على حد قوله، فإنه برر اللجوء إلى ((البصمة))، لأن هناك أطباء يعملون بـ))الخفاء)) في مُستشفيات خاصة.. مع أن مُعالجة هذا الأمر بسيط جدًا، ويتمثل بالتشدد في الجولات التفتيشية على تلك المُستشفيات، وبالتالي معرفة إذا كان هناك أطباء حكوميون يعملون بها أم لا.
مُعالجة موضوع الأطباء العاملين في القطاع الخاص، لا يكون من خلال أخذ الكُل بجريرة المُخالف، فهذا ظلم بحد ذاته، ولا يكون أيضًا بـ))بصمة))، فحماية حقوق الطبيب واجبة كذلك.
خطوة جديدة، تدل على تخبط إداري، وعدم قدرة على قراءة الواقع، ومعرفة حاجات المؤسسات.. ليس هكذا تُدار الإدارة، فـ))بصمة)) الطبيب، ليست قضية مفصلية.

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