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ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

2/21/2024 11:43:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أول من أمس، عطّلت الولايات المتحدة للمرة الثالثة في مجلس الأمن حقن دماء الفلسطينيين وإنقاذهم من الموت قصفًا وجوعًا وبردًا ومرضًا. وكما قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة كان نحو 1000 عندما تم لأول مرة طرح مشروع قرار لوقف الحرب في ((المجلس)). لكنهم بلغوا الآن نحو 30.000 على أقل تقدير. ويعني ذلك أن الولايات المتحدة تسببت عمليًا في مصرع 29.000 إنسان إضافي، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى باقي عناصر الكارثة الإنسانية في غزة، والعدد في ازدياد كل لحظة.
أظهر شكل مندوبة الولايات المتحدة بعد أن كانت الوحيدة التي رفعت يدها في المجلس كم هو بلدها معزول وناشز. بل إن أقرب حلفائه نأوا بأنفسهم عن الجريمة التي ترتكبها الولايات المتحدة والموصوفة بأنها الأبشع في تاريخ الصراعات الحديثة. وبالنسبة لأي كيان شخصي أو معنوي طبيعي، سيكون هذا الموقف المتوحد في معارضة كل العالم الممثل في المجلس –حرفيًا- مدعاة للخجل والانكماش. بل إن هذا الموقف، من دون إغفال خلفياته، سيجسد مفهوم ((الدولة المارقة))، كما هو في القوانين والقواميس. لكن الولايات المتحدة– وممثلتها التي قبلت أن تضع نفسها في هذا الموقف دفاعًا عن كيان اضطهد أجدادها وما يزال يميز ضد جنسها- كانت دائمًا متجردة من العواطف البشرية الطبيعية، ومتعالية عن القانون الإنساني والدولي، وعاكفة على تبرير كل أنواع الجرائم التي ترتكبها بقناعة أنها تحمي أمنها القومي –وليذهب بقية العالم إلى الجحيم.
وبالأمس أيضًا، كانت مداخلة مندوب أميركا في ((محكمة العدل الدولية)) عرضًا مدهشًا للمغالطات المنطقية وتهافت الخطاب. على النقيض أيضًا من نحو 52 دولة جاءت لتقدم بيانات عن سؤال آثار الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، قدم أطروحته كما يلي تقريبًا: السؤال عن آثار الاحتلال على الفلسطينيين ناقص، لأنه يغفل مسؤولية الطرف الآخر. لماذا لا يُطرح هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومسألة الرهائن (الإسرائيليين)؟
من الواضح، حسب كل المعنيين بالسياقات المنطقية، الهجوم المذكور والرهائن هما نتيجة وليس سببًا– بل السبب- كما يقول المدافع عن قتلة الأطفال. ويفترض أن يجيب السؤال عن آثار الاحتلال عن مسألة الهجوم، والرهائن، وأن يستدعي حق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. ويُفترض أن يستدعي مسألة الأسرى الفلسطينيين بتهمة مقاومة الاحتلال المشروعة، ونقلهم إلى مناطق أخرى، وقتل وحصار وتجويع وإذلال الفلسطينيين في غزة والضفة، كمخالفات واضحة لقوانين الحرب والإنسانية ومسؤوليات سلطات الاحتلال. لكنّ مندوب أميركا يريد إقناع المحكمة، بخطاب سياسي غبي وغير قانوني، بأن الأمور تتمحور حول هجوم 7 أكتوبر والرهائن.
وبالإضافة إلى ذلك، كرر المندوب الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل القضية الفلسطينية. ولم يذكر أن بلده هو الذي يعيق تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها الهيئتان، أو التي أحبطها بلده بالفيتو، لحل الصراع حتى بأدنى حد قد يخدم مصلحة الفلسطينيين.
لا شك في أن الأميركيين يعرفون أنهم يتجاوزون كل الحدود بمعارضة كل العالم والتحطيم المتكرر لكل قواعد المنطق الخطابي والعلمي والعملي. لكنهم لا يأبهون لأنهم يعرفون أن القوة هي المنطق الذي يُصرف في هذا العالم. وفي الحقيقة، لو استبدلنا كلمة ((إسرائيل)) في كل المرافعات التي أثيرت أمام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة بكلمة ((أميركا)) لانطبقت كل سمات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وانتهاك حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني بسهولة. ففي النهاية، الكل يعرف أن الكيان الصهيوني هو مجرد العصا التي تضرب بها الولايات المتحدة، وأنه غير قابل للبقاء مطلقًا من دون القاعدة الرئيسة خلف الأطلسي.
لذلك، يقول الفلسطينيون، محقين، أنهم يحاربون الولايات المتحدة– وبالتأكيد حلفها العالمي وكل الذين تصفهم بأنهم ((شركاء)) في أي مكان من العالم. وقيد العرض حاليًا حرب عالمية تقريبًا تقودها الولايات المتحدة على أهل قطاع غزة، ومن ضمن عسكرها الكيان. ولا يقتصر الأمر على توفير الأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، وإنما يتجاوز ذلك إلى ردع أنصار الفلسطينيين في الإقليم، والدفاع المستميت عن حربها التي ينفذها الكيان في فلسطين في الهيئات الدولية، والتضحية بالمزيد من صورتها الأخلاقية المتهاوية أصلًا على المسرح العالمي، والتضحية حتى بأوكرانيا في مواجهة منافس جيوإستراتيجي، وشراء ذمم كل من يمكن شراؤهم للتخلي عن الفلسطينيين والمساهمة في إخراجهم من التاريخ.
لكن الفلسطينيين، عندما يطرحون السؤال عن ذنبهم الذي اقترفوه حتى يسلط قدرهم عليهم الولايات المتحدة نفسها، لا أقل، يعرفون أكثر. إنهم يعرفون أن المسألة لا علاقة لها بالقدَر بالقدر الذي تتصل به بالصدفة. لقد صادف أن يكون الفلسطينيون في المكان الذي يصلح أكثر ما يكون لزرع كيان غريب في قلب جسم الشرق الأوسط، يمكن أن تُقام فيه قاعدة استعمارية تحبط إمكانية المنطقة العربية وتكون شرطيًا عليهم. وصادف أن يكون اليهود هم عسكر القاعدة، وأن يكون بالإمكان التحشيد بالميثولوجيا لمنح المشروع شكلًا.
إنها في النهاية ليست مسألة فلسطينيين بالتحديد. إنها مسألة كل مواطن عربي وغير عربي في هذه المنطقة. ويحدث أن الشرط لاستكمال إخضاع ((الشرق الأوسط)) و))تجديده)) لجعل سكانه عبيدًا طبيعيين لمزرعة النفوذ الأميركي والغربي، هو إزالة الفلسطينيين من وجه القاعدة الاستعمارية الصهيونية المتقدمة. هذا هو كل شيء.
بطبيعة الحال، تعرف الشعوب العربية أن قاعدة ((أكلت يوم أكل الثور الأبيض)) تنطبق على ما يحدث– ليس من منطلق عاطفي أو عصبوي أو خيالي. إن الفلسطينيين هم خط الدفاع الأخير. وسيكون تحييدهم هو العربة إلى إحباط أي أمل في المقاومة والحرية.
يمكن بسهولة تصور المنطقة إذا ما انهارت المقاومة الفلسطينية ونجح المشروع الاستعماري الغربي في إخراج الفلسطينيين من التاريخ. سوف يعمل الجميع من أجل ((أمن ورفاه إسرائيل)) التي ستقود المنطقة بالعصا لأنها لا تعرف طريقة غير ذلك. وبالتأكيد لن تخدم مصالح الشعوب العربية التي يكمن عداؤها القلبي لهم في جوهر عقيدتها الدينية والأيديولوجية. وسوف تخدم بالتأكيد مصالح الذين يوظفونها وأرباب عملها ومصدر رزقها الذين ليست لهم أي مصلحة في تقدم العرب وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.
الولايات المتحدة –والغرب الاستعماري- لم يكونوا يومًا غيورين على رفاه الشعوب العربية ولا غيرها. وهم يتعاملون مع الجميع على أنهم مرشحون طبيعيون للإبادة حيث تتحدث المصالح. ولذلك، فإن الولايات المتحدة، وحلفاءها، وكل الذين تسميهم ((شركاء)) في أي مكان من العالم، يُختزَلون الآن في مقعد مندوبة أميركا في مجلس الأمن أو مندوب أميركا في محكمة لاهاي ليدافعوا عن ((منطقهم)) الإبادي بالقوة. وهم كلهم معزولون شكلًا، قادرون موضوعًا، على تفصيل ((النظام العالمي)) المريع إلى أن يتبلور المشروع التحرري الجديد الذي تظهر بشائره في فلسطين وتسانده معظم شعوب العالم.

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