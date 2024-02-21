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مع التحضير لموسم حمضيات جديد.. ما المطلوب لتجنب تكرار الخسائر؟

2/21/2024 11:41:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- بدأت عمليات التحضير لموسم الحمضيات المقبل في لواء الغور الشمالي، وسط آمال مزارعين بألا يتكرر سيناريو الخسائر التي تعرضوا لها الموسم السابق.
وكان قد تعرض العديد من مزارعي الحمضيات الموسم الماضي، لخسائر صنفت بـ"الفادحة"، نتيجة تدني اسعار المحصول، وصعوبة تسويقه وادخال كميات مستوردة في ذروة الانتاج المحلي، يضاف إلى ذلك عوامل مرتبطة بتدني جودة الثمار، لأسباب أرجعها مزارعون إلى عدم كفاية مياه الري المسالة لمزارعهم وقلة برامج الارشاد الزراعي.
ويطالب مزارعون مع بدء عمليات التحضير للموسم المقبل بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بحل كافة مشاكل القطاع لتجنب تكرار الخسائر، في وقت تؤكد جهات معنية حرصها على دعم المزارعين وتقديم ما أمكن من أجل نجاح وادامة زراعة الحمضيات.
ويرى مزارعون أن من بين أهم أسباب خسائر الموسم الماضي، إدخال بعض التجار كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة في ذروة الإنتاج المحلي، والتي بيعت في الأسواق المحلية بأسعار منافسة للحمضيات الغورية، مشرين ان ذلك كبد المزارعين خسائر فاقت قدرة بعضهم على إدامة عمليات العناية بأشجارهم، والبدء من جديد في موسم آخر.
يقول المزارع أيمن الزينات، إنه ورغم الطرق المتنوعة والمتعددة التي لجأوا اليها للفت انتباه الجهات المعنية لأوضاعهم الصعبة والمشاكل التي تواجههم، ومنها تنفيذ احتجاجات والتوقف عن قطف الثمار، والعزوف عن العمل الزراعي، إلا أن جميع هذه الطرق لم تجد نفعا، مطالبا من سلطة وادي الأردن بالعمل على إسالة مياه الري للمزارع وبكميات كافية من خلال زيادة الضخ.
وتابع، رغم الخسائر، مضطرون إلى المباشرة بالتجهيز للموسم المقبل، والذي يبدأ في مثل هذا الوقت، ويتضمن عملية تقليم الأشجار وتمديد الأنابيب وتجديد البرك المائية، مؤكدا أن تلك التحضيرات الزراعية هي عملية إجبارية لمزارعي الحمضيات، حفاظا على العمل الزراعي وحاجة الأشجار لذلك، مشيرا إلى أن هذه العمليات مكلفة جدا، وتفوق قدرتهم المالية، ولكن لا مفر منها رغم الخسائر، خاصة وأن لواء الغور الشمالي من المناطق التى تشتهر بزراعة الحمضيات واي توجه جديد لتغير النمط الزراعي صعب جدا، لأن اشجار الحمضيات مثمرة ومعمرة، وطبيعية التربة قد لا تقبل زراعة أي أصناف جديدة.
ويطالب المزارع خالد القويسم، الجهات المعنية، بضرورة الوقوف الى جانب المزارعين لمواجة التحديات، وخصوصا مزارعو الحمضيات والصغار منهم تحديدا، كي يتمكنوا من الاستمرار بالعمل الزراعي والحفاظ على التوازن الزراعي، وبالتالي التوازن يتطلب من المزارعين والزراعة الوقوف جنبا الى جنب لتجاوز تلك الخسائر التى تلاحق المزارعين في كل موسم زراعي.
وقال المزارع صابر النعيمي، إن السماح باستيراد الحمضيات خلال ذروة الانتاج المحلي، أثر سلبا على منتجاتهم وألحق بهم خسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلا من أوضاع صعبة، نتيجة تردي القطاع الزراعي، وارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة.
ويقول المزارع خالد الرياحنة من منطقة الأغوار، إن الموسم الحالي كانت خسارته كبيرة وتقدر بآلاف الدنانير، مرجعا ذلك الى ما أسماه "تراخي" وزارة الزراعة في التواصل معهم، وإرشادهم والاكتفاء فقط بإرشادات مكتبية، مطالبا الجهات المعنية بتحمل جزء من الخسائر المالية، ودعم صغار المزارعين وإعفائهم من القروض المالية المترتبة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي، حفاظا على استمرارهم في العمل الزراعي. وأشار إلى أن إدخال أي أصناف زراعية أخرى في منطقة الأغوار الشمالية سيهدد زراعة الحمضيات في المنطقة، ومن الصعب جدا الاستغناء عن تلك المهنة، إذ تعيل تلك الزراعة آلاف الأسر في اللواء.
واكد المزارع محمد القويسم من منطقة المشارع ان خسارته هذا الموسم كانت كبيرة، والتي أثرت عليه وعلى أسرته، ورغم ذلك فهو مضطر إلى بدء التحضير للموسم المقبل، على أمل أن يأتي بالخير ويعوضه عن جزء من الخسائر.
وقال المزارع محمد ابو عبطة إن أصناف الحمضيات هذا الموسم في مزرعته لم تكن جيدة، مرجعا ذلك إلى قلة المياه المسالة وغير الكافية التي تسببت بحدوث عطش لحبات البرتقال والليمون، ما أثر على نموها بشكل جيد.
بدوره، أكد مصدر من سلطة وادي الأردن أن السلطة على اتم استعداد للوقوف إلى جانب المزارع، لكنه لفت الى ضرروة ان يكون هناك تعاون مشترك بين كافة الاطراف، في اشارة منه الى ضرورة وقف عمليات التعدي والعبث التي تتعرض لها المصادر المائية.
ولفت الى عمليات عبث طالت أنابيب التزويد المائي، ما أثر على حصص المزارع من مياه الري.
كما دعا المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى ضروة أن يكون هناك اتفاق بين شركاء الوحدة الزراعية، لضمان انجاع اي عملية زراعية، قائلا هناك خلافات بين الشركاء تؤثر سلبا على عملية وصول مياه الري بشكل كاف.
وبين حرص سلطة وادي الأردن على وصول مياه الري للمزارعين، باتخاذها عدة اجراءات من اهمها تنظيف دوري لقناة الملك عبدالله من الطين والأوساخ، وتشديد الرقابة للحد من التعدي على المصادر المائية، والعمل على التواصل مع المزارعين لإيصال المياه في حال الحاجة إلى ذلك، بالاتفاق مع السلطة.
وقال مصدر من مديرية زراعة لواء الغور الشمالي، إنه وبناء على زيارة وزير الزراعة خالد الحنيفات الأخيرة للواء الغور، فإن الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر المتوقعة، دون الاشارة لموعد التعديل.
ومن بين الأمور التي أكدها الوزير خلال الزيارة، ضرورة توحيد الجهود لدراسة واقع الزراعة في المناطق الزورية بالأغوار التي تواجه الأضرار المستمرة من خلال الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية وخبراء القطاع لوضع خريطة زراعية للمحاصيل الأقل خطورة والمناسبة للمنطقة.
كما أن الوزارة وفق المصدر، ستعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير حفاظا على المنتج وتقليل الخسائر التى يشكو مزارعين الحمضيات منها في كل موسم.

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