مبنى مدرسة صمد التراثي.. ذكريات أجيال يطمرها غبار النسيان

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

إربد -يخيم الصمت على مبنى مدرسة صمد الأساسية، بعد أن توقف التعليم فيها إثر انتقال طلبتها قبل سنوات إلى مدرسة جديدة، لتبقى وحيدة، يتسيد الغبار مرافقها وغرفها الصفية، التي احتضنت على مدار عقود ذكريات أجيال تعاقبت على الدراسة فيها.

فقد غابت عن المبنى التراثي للمدرسة، أصوات الطلبة، وجرس الطابور والنشيد الصباحي، ولم يعد يسمع سوى صدى أصوات تفجيرات الكسارات المحيطة بها، والتي تهز حيطانها وأروقتها وتملأ المكان بالأتربة والغبار.

ويطالب أهالي البلدة، بإعادة إحياء المدرسة واستغلال مبناها لأغراض تعليمية وتربوية، بدلا من تركه مهجورا وعرضة للتخريب والعبث.

يقول الدكتور مالك البدور أحد سكان البلدة، إن مدرسة صمد الأساسية للبنات بناء تراثي، يعود لخمسينيات القرن المنصرم، بُنيت على الأطراف الشمالية الشرقية لقرية صمد التراثية، وتزامن تأسيس هذه المدرسة مع تأسيس بيوت القرية التراثية، فشهدت هذه المدرسة نشأة أجيال وأجيال ترعرعوا بين بيوتهم وأزقة وحواري القرية وبين مدرستهم وساحاتها التي تلقوا فيها تعليمهم الابتدائي والإعدادي مع أقرانهم من أبناء القرى المجاورة حيث كانت تحتضن الجميع غرفها الصفية كما الأم لأبنائها.

وأضاف البدور، أنه لم يكن يدر في خُلد أحد في أي يوم من أيام طفولتهم، أن الحياة التي تعج بها مدرستهم ستتحول إلى صمت مريب؛ بعد أن أصبحت المدرسة خاوية وخالية من صوت جرس الطابور والنشيد الصباحي.

وتابع: إنه وبعد أن خلت غرفها الصفية من صوت التلاوة الجماعية للآيات القرآنية وترديد الحروف الهجائية وتسميع جداول الضرب وغيرها من ضروب العلوم، أصبحت اليوم تئن دون أن يسمع أي مسؤول أنينها فينهض ليعيد لها الحياة، ولم يعد يُسمع في المدرسة سوى صدى أصوات التفجيرات المنبعثة من الكسارات المحيطة بها، بعد أن تهز جدرانها دون رأفة، فتملأ جوانبها أتربة وغبارا ممزوجا بآلالم ما آلت إليها مدرستنا.

وأكد البدور، أنه ومنذ سنوات طويلة وسكان البلدة يطالبون مرة تلو المرة بإنقاذ المدرسة من الدمار والخراب ونقدم مقترحاً تلو المقترح ولكننا للآن لم نجد مَن يسمعنا أو مَن يتبنى أحد مقترحاتنا التي نقدمها بأن يتم تحويل هذه المدرسة إلى مخيم كشفي دائم تابع لوزارة التربية والتعليم تُقام فيه النشاطات والمهرجانات الكشفية على مدار العام.

وأشار إلى أن سكان البلدة طالبوا أن تقوم مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي باستعمال أحد المباني الحديثة في المدرسة كمستودع كتب للمديرية، أو أن يتحول الجناح التراثي من المدرسة إلى متحف يتبع لوزارة السياحة والآثار تُعرض فيه الآثار من اللوحات الفسيفسائية والأواني الفخارية والقطع المعدنية التي عُثر عليها ضمن أراضي خِرب صمد الأثرية، بدلاً من نقلها إلى سرايا إربد أو إلى مستودعات دائرة الآثار في إربد خاصة.

وأشار إلى أن قرية صمد مدرجة ومنذ سنوات طويلة على المسار السياحي للواء المزار الشمالي، حسب ما كان يفيد به المسؤولون في مديرية سياحة إربد، ويمكن أن يُعرض في المتحف - إذا تم إنشاؤه- الحجارة التراثية من بيوت قرية صمد والتي تٌزينها الرسومات والنقوش والكتابات المختلفة والتي تعرضت -مع مرور الزمن دون أن تجد رعاية أو اهتمام -للسرقة أو الاعتداءات والتخريب.

وقال إن سكان البلدة اقترحوا أن يتم تحويل المدرسة إلى مراكز شبابية تتبع لوزارة الشباب، لا سيما وأن الساحات والقاعات المطلوبة لإقامة النشاطات المختلفة متوفرة في المدرسة، مؤكدا أن تلك المطالبة باءت بالفشل ولم ينفذ شيئا منها على أراض الواقع على الرغم من مرور السنوات، حيث باتت محتويات المدرسة معرضة للعبث والتخريب والاعتداء.

وأشار رئيس مجلس محلي صمد الأسبق سميح أبو دلو أن المجلس خاطب في وقت سابق الجهات المعنية من أجل المحافظة على المدرسة التراثية ووقف ما تتعرض له من تخريب وتكسير لمحتوياتها، إلا أن جميع المطالبات باءت بالفشل، واكتفوا بتعيين حارس، وأصبحت المدرسة مهجورة وتعرضت قبل سنوات للتخريب من قبل مجهولين.

وقال إن مدرسة صمد الأساسية التراثية للبنات في لواء المزار الشمالي تعرضت قبل سنوات إلى العبث وحرق بعض غرفها بعد أن تم نقل طلبتها قبل زهاء 6 سنوات، إلى مدرسة جديدة تم استحداثها.

وأضاف أن بناء المدرسة شيد منذ 65 عاما بطابع معماري من الحجر والطين، حيث أصبح يشكل حاليا معلما تراثيا في البلدة وفي المنطقة القديمة، غير أن المدرسة أصبحت حاليا عرضة للتخريب بشكل أكبر، ما لم تقم وزارة التربية والتعليم بالحفاظ عليها، وخاصة وأنها مملوكة لوزارة التربية، مؤكدا ضرورة إقامة سور إسمنتي حولها لحمايتها من العابثين.

وأشار إلى أن المدرسة تقع في بلدة صمد القديمة، فيما تبعد عن البلدة الجديدة زهاء 1 كلم متر، في منطقة غير مؤهولة بالسكان.

وطالب أبو دلو، بتحويل المدرسة إلى مخيم كشفي أو متحف أثري، نظرا لوقوعها في منطقة تراثية تضم مباني تراثية، ما زالت شاهدة على قدم هذه البلدة، مؤكدا أن المدرسة تمثل تراثا قديما يجب المحافظة عليها من العبث.

وأشار إلى أن المدرسة معرضة حاليا لمزيد من العبث والدمار، في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وخاصة وأنها تقع في منطقة بعيدة عن السكان.

ولفت أبو دلو، إلى أن المدرسة تقع على سفح جبل يطل على العديد من البلدات في لواء المزار الشمالي ومحاطة بالكسارات، داعيا إلى الحفاظ على هذا المعلم الأثري من التخريب.

بدورها، أكدت مديرة تربية المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة، أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتحويل المدرسة إلى مخيم كشفي لمدارس اللواء، وخاصة وأن المدرسة تقع على مساحة 8 دونمات، مشيرة إلى أن التربية قامت بتعيين حارس على المدرسة لحمايتها من العبث.









مبنى مدرسة صمد التراثي والذي ترك مهجورا-(الغد)