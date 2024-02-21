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المنهالي يقترب من العودة

2/21/2024 11:40:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اقتربت عودة مدافع الاتحاد، سويلم المنهالي، إلى المباريات من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي، وأثبتت المناورة التي شارك فيها اللاعب مع ناديه قطع المدافع الشاب خطوة جديدة من أجل العودة إلى المباريات.
وأشارت مصادر إلى أن المدافع أدى التدريبات برفقة جميع اللاعبين، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استعدادا لمواجهة نافباهور الأوزبكي، اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على إستاد الجوهرة.

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