المنهالي يقترب من العودة

(MENAFN
- Al Watan) اقتربت عودة مدافع الاتحاد، سويلم المنهالي، إلى المباريات من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي، وأثبتت المناورة التي شارك فيها اللاعب مع ناديه قطع المدافع الشاب خطوة جديدة من أجل العودة إلى المباريات.
وأشارت مصادر إلى أن المدافع أدى التدريبات برفقة جميع اللاعبين، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استعدادا لمواجهة نافباهور الأوزبكي، اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على إستاد الجوهرة.
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