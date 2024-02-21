القحطاني يعوض غياب باهبري
التاريخ
2/21/2024 11:40:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، تنظيم صفوف الليث، قبل مواجهة النصر المنتظرة الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستشهد غياب لاعب الوسط هتان باهبري، نظرا للإيقاف بعدما تلقى بطاقة صفراء أمام ضمك، في المباراة التي حسمها الشباب لصالحه.
وبينت مصادر أن بيريرا سيدفع باللاعب حسين القحطاني لتعويض غياب باهبري.
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