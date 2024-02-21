Thursday, 22 February 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القحطاني يعوض غياب باهبري

2/21/2024 11:40:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، تنظيم صفوف الليث، قبل مواجهة النصر المنتظرة الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستشهد غياب لاعب الوسط هتان باهبري، نظرا للإيقاف بعدما تلقى بطاقة صفراء أمام ضمك، في المباراة التي حسمها الشباب لصالحه.
وبينت مصادر أن بيريرا سيدفع باللاعب حسين القحطاني لتعويض غياب باهبري.

MENAFN21022024000089011017ID1107883325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث