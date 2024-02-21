4 ألوان للمعدات في المنشآت الغذائية

(MENAFN
- Al Watan) وجَّه خبير متخصص في سلامة الأغذية، نحو 12 نصيحة متنوعة للعاملين في قطاع المنشآت الغذائية، على ضرورة الترميز اللوني داخل المنشأة لمنع تلوث الوجبات أو انتقال الملوث من منتج لآخر، واستخدام المعدات ذات اللون الأصفر لمنتجات الدجاج، واللون الأحمر للحوم، والأزرق للأسماك، والأخضر للخضروات، مع التشديد على عدم استخدام نفس المعدة للأكل المطبوخ، وأن السلامة الغذائية أمانة نحملها على أعناقنا وحفظ سلامة وصحة الناس أولوية لا يقبل التهاون بها داخل المنشآت.
قياس حرارة الثلاجة كل 6 ساعات
أبان الخبير يوسف النقيب، أن البلديات والمكاتب الاستشارية، خير معين وناصح، لأي منشأة قبل البدء في تنفيذ أي تعديل، وأن فريق العمل داخل المنشآت الغذائية، يجب أن يكون على دراية بمفهوم سلامة الأغذية وحفظ المنتجات، مع التأكيد على أن النظافة الشخصية للعاملين تعكس مدى حرص المالك على جودة المنتجات، وأن درجة حرارة الثلاجات يجب متابعتها كل 6 ساعات كحد أقصى، وأن التسممات الغذائية تحدث نتيجة عدم حفظ المنتجات في درجات الحرارة الخاصة بها، لافتًا إلى أن أهمية مكافحة الآفات تكون بالاشتراك مع الجهات المتخصصة لهذه العملية، ويجب اختيار المواد الكيميائية المتخصصة في النظافة من قبل شركات معروفة، وبالإمكان توفير مدرب من قبل الشركات الممتازة للمنظفات لتدريب موظفي المنشآت الغذائية ورفع الكفاءة والجودة، وتعيين مراقب للجودة، إذ إنه خط الأمان للمنشأة لحماية المنشأة من المخاطر والغرامات، بجانب الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية لرفع نسبة الامتثال داخل المنشآت الغذائية، وللمساعدة لمعرفة الغرامات التي قد تقع على المنشأة وتصحيحها.
أسباب تكاثر البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي:
01- الحرارة.
02- الوقت.
03- الحموضة.
04- الرطوبة.
05- الأكسجين.
06- الغذاء.
3 أنواع للمخاطر الميكروبيولوجية:
01- أيروموناس هيدروفيلا: تتواجد في اللحوم، والخضروات، والحليب، والمعجنات المحشوة بالقشدة، والشوربة، والمهلبية، والأرز المطبوخ بالماء والدهن، والبطاطس والمكرونة.
02- بروسيلا المجهضة: تتواجد في اللحوم ومنتجاتها، والخضروات، ومنتجات الألبان.
03- بروسيلا الحمى المالطية: تتواجد في اللحوم ومنتجاتها، والخضروات، ومنتجات الألبان.
درجات الحرارة في حفظ الأغذية:
100 درجة مئوية: غليان الماء.
82 درجة مئوية: حرارة الماء المستخدم في تعقيم المعدات.
75 درجة مئوية: أقل درجة حرارة طهي يجب الوصول إليها في أسمك منطقة في الدجاج ومعظم أنواع الأغذية.
65 درجة مئوية: أقل درجة حرارة يمكن ترك الأغذية الساخنة فيها.
37 درجة مئوية: أفضل درجة حرارة لتكاثر معظم أنواع الكائنات الحية المسببة للتسمم.
5 درجات مئوية: أعلى درجة حرارة مسموح بها قانونيًا لحفظ الأغذية الأكثر خطورة في الثلاجة.
صفر درجة مئوية: درجة حرارة تجمد الماء.
سالب 18 درجة مئوية: حفظ الأغذية المجمدة.
أبرز المتطلبات الأساسية لنظم إدارة سلامة الغذاء في المنشآت:
01- المواد الواردة الخام ومواد التعبئة والتغليف.
02- النظافة الشخصية.
03- منع الأجسام الغريبة.
04- إدارة مسببات الحساسية.
05- التنظيف.
06- إدارة إعادة العمل.
07- تجنب التلوث المتبادل.
08- تخزين البضائع.
09- مناولة البضائع غير المطابقة.
10- إدارة الآفات.
11- التقسيم.
12- إدارة النفايات والصرف.
13- المعايرة.
14- صيانة المعدات.
15- التدريب.
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