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4 ألوان للمعدات في المنشآت الغذائية

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وجَّه خبير متخصص في سلامة الأغذية، نحو 12 نصيحة متنوعة للعاملين في قطاع المنشآت الغذائية، على ضرورة الترميز اللوني داخل المنشأة لمنع تلوث الوجبات أو انتقال الملوث من منتج لآخر، واستخدام المعدات ذات اللون الأصفر لمنتجات الدجاج، واللون الأحمر للحوم، والأزرق للأسماك، والأخضر للخضروات، مع التشديد على عدم استخدام نفس المعدة للأكل المطبوخ، وأن السلامة الغذائية أمانة نحملها على أعناقنا وحفظ سلامة وصحة الناس أولوية لا يقبل التهاون بها داخل المنشآت.
قياس حرارة الثلاجة كل 6 ساعات
أبان الخبير يوسف النقيب، أن البلديات والمكاتب الاستشارية، خير معين وناصح، لأي منشأة قبل البدء في تنفيذ أي تعديل، وأن فريق العمل داخل المنشآت الغذائية، يجب أن يكون على دراية بمفهوم سلامة الأغذية وحفظ المنتجات، مع التأكيد على أن النظافة الشخصية للعاملين تعكس مدى حرص المالك على جودة المنتجات، وأن درجة حرارة الثلاجات يجب متابعتها كل 6 ساعات كحد أقصى، وأن التسممات الغذائية تحدث نتيجة عدم حفظ المنتجات في درجات الحرارة الخاصة بها، لافتًا إلى أن أهمية مكافحة الآفات تكون بالاشتراك مع الجهات المتخصصة لهذه العملية، ويجب اختيار المواد الكيميائية المتخصصة في النظافة من قبل شركات معروفة، وبالإمكان توفير مدرب من قبل الشركات الممتازة للمنظفات لتدريب موظفي المنشآت الغذائية ورفع الكفاءة والجودة، وتعيين مراقب للجودة، إذ إنه خط الأمان للمنشأة لحماية المنشأة من المخاطر والغرامات، بجانب الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية لرفع نسبة الامتثال داخل المنشآت الغذائية، وللمساعدة لمعرفة الغرامات التي قد تقع على المنشأة وتصحيحها.
أسباب تكاثر البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي:
01- الحرارة.
02- الوقت.
03- الحموضة.
04- الرطوبة.
05- الأكسجين.
06- الغذاء.
3 أنواع للمخاطر الميكروبيولوجية:
01- أيروموناس هيدروفيلا: تتواجد في اللحوم، والخضروات، والحليب، والمعجنات المحشوة بالقشدة، والشوربة، والمهلبية، والأرز المطبوخ بالماء والدهن، والبطاطس والمكرونة.
02- بروسيلا المجهضة: تتواجد في اللحوم ومنتجاتها، والخضروات، ومنتجات الألبان.
03- بروسيلا الحمى المالطية: تتواجد في اللحوم ومنتجاتها، والخضروات، ومنتجات الألبان.
درجات الحرارة في حفظ الأغذية:
100 درجة مئوية: غليان الماء.
82 درجة مئوية: حرارة الماء المستخدم في تعقيم المعدات.
75 درجة مئوية: أقل درجة حرارة طهي يجب الوصول إليها في أسمك منطقة في الدجاج ومعظم أنواع الأغذية.
65 درجة مئوية: أقل درجة حرارة يمكن ترك الأغذية الساخنة فيها.
37 درجة مئوية: أفضل درجة حرارة لتكاثر معظم أنواع الكائنات الحية المسببة للتسمم.
5 درجات مئوية: أعلى درجة حرارة مسموح بها قانونيًا لحفظ الأغذية الأكثر خطورة في الثلاجة.
صفر درجة مئوية: درجة حرارة تجمد الماء.
سالب 18 درجة مئوية: حفظ الأغذية المجمدة.
أبرز المتطلبات الأساسية لنظم إدارة سلامة الغذاء في المنشآت:
01- المواد الواردة الخام ومواد التعبئة والتغليف.
02- النظافة الشخصية.
03- منع الأجسام الغريبة.
04- إدارة مسببات الحساسية.
05- التنظيف.
06- إدارة إعادة العمل.
07- تجنب التلوث المتبادل.
08- تخزين البضائع.
09- مناولة البضائع غير المطابقة.
10- إدارة الآفات.
11- التقسيم.
12- إدارة النفايات والصرف.
13- المعايرة.
14- صيانة المعدات.
15- التدريب.

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