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يوم التأسيس جذور الهوية

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ثمار اليوم هي بعض نتاج الأمس، فقد أينع الغرس، وتعمق الجذر، واشتد الجذع، وآتت ملاحم الأمس أُكلها في كل شأن.
هكذا نعيش يوم التأسيس باحتفائية وفأل واستبشار بالمستقبل، قريري العين بهذه الهوية الوطنية السعودية الضاربة في عمق التاريخ، والمستشرفة للمستقبل منذ عهد باكر، حين كانت الكثير من الهويات في مراحل ما قبل التشكل، وكان العالم في حالة بحث عن جذر سياسي ووطني يبني عليه أمجاده.
في ذلك التاريخ، وتحديدًا في العام الهجري 1139، بزغت ملامح التأسيس حين قام، الإمام محمد بن سعود، بوضع لبنات الدولة السعودية الأولى، لتكون النواة لتاريخ قادم مليء بالإنجاز والنماء والازدهار.
ثلاثة قرون تضرب بعمقها لتشكل هوية الإنسان السعودي اليوم، شاهدة برسوخ أقدام هذا الإنسان ودولته في الخارطة السياسية والبشرية في هذا العالم، ومؤكدة أصالة هذه الدولة، وصلابة بنيانها الذي سبق في النشأة الكثير من الكيانات الماثلة الآن.
إن مسيرة الحاضر المضيء تسفر بمعطياتها عن حياة حضارية زاهية ومتقدمة، يعيشها الإنسان في ظلال المملكة العربية السعودية، وتبشر بمستقبل أكثر إشراقًا لحياة المواطن في عالم الغد، لكن الالتفاتة لما شهدته هذه الأرض من جهاد الأمس، وأيام السعي الشاق والعمل الكبير، والتضحيات الجسام التي أنتجت واقعنا اليوم، هي دروس نسترجعها لنعرف أن من يزرع جدير بأن يحصد، وأن الهوية المتينة لم تأت من فراغ، إنما بتضحيات وقوة وعزم، ليشمخ إنسان الوطن في عالم اليوم، بهوية ذات عراقة وقوة، اكتسبت ملامحها عبر التأسيس خلال قرون من الحلم والعمل الجاد لتحقيقه.
لقد كان هدف الإمام محمد بن سعود، وهو يؤسس الدولة السعودية الأولى، هو بناء كيان سياسي يحقق الوحدة والازدهار والاستقرار، ويتبنى تنفيذ أحلام الإنسان على أرضنا، مستهدفًا السعي لغد زاهر بالخير لذلك الإنسان ولأبنائه وأحفاده على مر السنوات.
ومثلما كانت تطلعات التأسيس، نتطلع الآن إلى غدٍ مشرق بالعمل على اقتحامه بأدواته المتجددة، فقد كان التأسيس بداية للتطلع إلى مستقبل عاشته أجيال سبقتنا وكنا نتاجها، لتكون هذه الأرض عنوانًا مستدامًا لكل ما يتطلع إليه الإنسان من رغد عيش وعلو مكانة.
لقد أحسن قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، وهو يصدر أمره الملكي الكريم بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس.. فقد كان القرار التفاتة بارعة من زعيم سامق القوام والمقام، للتذكير بهوية منيعة التكوين، صلبة التأسيس، وطموحة الأهداف والمقاصد، تكشف عن عراقة مملكتنا، وأرضيتها الراسخة في التاريخ، ومتانة عتباتها التي تقود على الدوام إلى المستقبل بكل آفاقه الرحبة.
إنها مناسبة عظيمة، نجدد فيها النظر إلى عراقة ما شهدته هذه الأرض من جهد مبكر في البنيان، وإلى تضحيات كبرى شهدتها مرحلة التأسيس، قادها الإمام المؤسس محمد بن سعود، لترسم معالم الهوية التاريخية لإنسان هذا الوطن، ولتكون مملكتنا اليوم نموذجًا للغرس السليم المنتج للحضارة والنمو والازدهار في عالم اليوم.
حفظ الله المملكة العربية السعودية، وسدد خطاها وهي ترنو لكل ما يسعد أبناءها، وأمدّ بعونه وتوفيقه قيادتنا الكريمة وحادي ركبها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يحفظهما الله.

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