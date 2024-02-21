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الخفاق الأخضر راية التوحيد

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يوم بدينا يوم التأسيس وفي مثل هذا اليوم، والذي يعتز فيه كل سعودي بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، التي حباها الله -عزوجل- بأن تكون قبلة لكل مسلم على كوكب الأرض، وتلاحم شعبها الوثيق بقادتها ومنذ عهد الإمام المؤسس وقبل ثلاثة قرون، ولا يزال حتى يومنا هذا، فالحمد لله حمدًا ملء السموات والأرض وليس بالحمد وحده، بل بالشكر تدوم النعم وبالعمل نؤكد روح الانتماء لهذا الوطن الثمين الذي نعيش فيه المجد والعلياء والتقدم، والخير والنماء والازدهار يوم بدينا وحتى اليوم.
يوم بدينا يوم التأسيس رسم قادتها راية التوحيد، وهو لها منهج وعلم، وأساس من توحيد الله وإخلاص العبادة له، ونذر قادته أنفسهم لذلك المبدأ، دعوة إلى الله ودينه، ودفاعًا عنه وخدمة لدينه وضيوف بيت الله والقاصدين إليه وشعبه، ذلك إذ حرص ولاة أمرنا على استكمال ما بدأه الأئمة والملوك الذين تتابعوا على حكم بلادنا، واستطاع كل ملك أن يضع بصمته الخاصة في خدمة هذا الوطن، وأن يعزز مكتسبات من سبقه بل ويضيف لها المزيد والمزيد من النهضة والتنمية الشاملة.
ونستلهم مع كل ذلك أمجاد من بنا وأسس لهذا الكيان العظيم، ونمضي قدمًا ونتطلع لمستقبلنا المشرق بإرث عريق، ذلك ارتباط أصيل صمد رغم المتغيرات والتحولات التي حدثت، وأثبت للعالم بأسره أن المملكة العربية السعودية أسرة واحدة تهتم بمصلحة شعبها، ولا توفر جهدًا في الحفاظ على الوطن ومقدراته، لتقف بالمرصاد صفًا متماسكًا ويدًا واحدة لكل من تسول له نفسه تهديد أمنها.
ثلاثة قرون مضت كانت مليئة بالتضحيات، حافلة بالمنجزات، ونحتفل اليوم بالإرث الثقافي المميز، ونتذكر أمجاد البطولات من الأئمة والملوك والمواطنين الذين أسهموا في استقرار وخدمة الوطن، لتبقى بلادنا شامخه بأصولها التي نقشت على الصخر أمجاد أبطالنا، وبنت دعائم دولتنا منذ ثلاثة قرون، وسيبقى الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة وسيبقى الاعتزاز بارتباطنا الوثيق فيما بيننا كمواطنين، وبين قيادتنا، وسيبقى الاعتزاز بالوطن، فحفظ الله مملكتنا الغالية وقيادتها.
ففي منجزات أجدادنا ومحطات بلادنا نعيشه ونحتفي بتفاصيلها، في جذور التاريخ ومنذ ثلاثة قرون كُتبت الحكاية ونُقشت أمجاد الأبطال، وبُنيت دعائم الدولة، واليوم نحتفي ونفرح بها في يوم التأسيس لتخليد ذكرى تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، يوم التأسيس، والذي يشهد على بداية مسيرة الدولة السعودية الأولى نحو الريادة وتحقيق مكانة مرموقة عبر الزمان تجمعنا راية التوحيد، وفي حب الوطن نستظل بها.
رغم كل الصعوبات والمشكلات التي عصفت بالعالم على مدار الثلاثة قرون السابقة، إلا إننا مازلنا نتذكر تاريخ تأسيس دولتنا الأولى، التي أصبحت ذات الكيان الكبير والمكانة السامية، يوم التأسيس فخر بالعمق التاريخي الذي مرت به دولة المملكة العربية السعودية باختلاف مراحله، اعتمادًا على وحدة أراضي الدولة ومرتكزًا على شعبها وبطولة رجالات المملكة العربية السعودية، والتفافه حول الخفاق الأخضر راية التوحيد التي تحميها، معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، إنجازات تتواصل في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وينفذها ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الذي يبث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته وحكمته، وقاد المملكة اليوم إلى السعودية الجديدة، والتي تعد رؤية المملكة 2030 خارطة لنهضتها.

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