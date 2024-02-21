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يوم توثيق لانطلاقة وطن

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفالنا بيوم التأسيس هو احتفال بانطلاقة وطن وتأسيس دولة رائدة، بما حققته من المنجزات المتراتبة بقياداتها، والمتراكمة بمحصلاتها وموروثاتها عبر الأجيال، فيه تقدير لِكَمٍ من الجهود المتعاقبة عبر التاريخ، وفيه إدراك لتلك المسؤوليات الجسام التي تحملتها القيادات المتتابعة؛ لترفع راية الوطن ككيان توحدت أطرافه واجتمعت اختلافاته تحت راية واحدة وإدارة مقدامة، نجحت في دمج التباينات فاستطاعت المقاربة بين الجماعات المتناثرة، ليكون هذا النسيج الوطني الغني بتفاصيله، الثري بثقافاته، الواعد بعطاءاته، المتميز بمكوناته ومكنوناته، الفريد بنسيجه العرقي والتراثي.
يوم التأسيس فيه معايشة لبدايات بناء صرح وطني توطدت أركانه وتوثقت سيرته عبر التاريخ؛ يفرض علينا مزيدا من الجهود والامتنان والتقدير للمحافظة على مكتسباته، وتعزيز السعي نحو التألق بالعطاء والتميز لتستمر له الريادة، وليكون الإنتاج بذات العزيمة ومتانة القوة وحجم التضحيات التي صنعت ذلك الحاضر الزاهر بجميع ثماره، الذي لم توهنه العقبات ولم تتمكن منه النكبات، لتعرقل مسيرته أو تَنخُر في أوصاله لتفتت إرادته الجامحة نحو تكوين وطن موحد في تطلعاته، ومجتمع قادر على تحقيق أهدافه وآماله بجميع مكوناته.
الاحتفاء بيوم التأسيس، هو احتفال بالأمن والأمان والاستقرار، نحتفل في كل عام ونفتخر ونعتز بمنجزاتنا، سواء على الصعيد الاجتماعي أم الاقتصادي أم الوطني، برامج ومشروعات ومبادرات تترجم رؤية تنموية شاملة، تستهدف تحويل السعودية إلى أنموذج عالمي رائد في تمكين أبنائه واستثمار مقدراته؛ لخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وبناء مجتمع حيوي ، يحقق طموحا ليس له حدود، لم يكن ذلك الحجم من التغيير والتحول الجذري ليحدث، لولا أنه كانت هناك إرادة قوية خلفه وعزيمة شديدة تدفعه وإيمان راسخ بمصداقيته وضرورته، وثقة ثابتة راسخة بفاعليته وأهميته، بل واستيعاب عميق واعٍ لطبيعة التحديات التي تواجهنا، وما تتطلبه من إجراءات وسياسات مناسبة لمعالجتها، وقدرة رائدة متمكنة لتنفيذه ولمتابعته.
أصبحنا -بفضل من الله- نموذج تنموي يستقطب التميز والإبداع والمحاكاة، وها نحن مستمرون وماضون في تحقيقها، وجادون في استكمال المسيرة لتكون السعودية الحديثة اليوم، في ثوبها العصري بثوابتها الراسخة على مر العصور وأصالتها العريقة بين الأمم، فالنجاحات تتوالد والمنجزات تتراكم مع السنين لتحصدها الأجيال الحاضرة والقادمة، في إطار خطة متكاملة لتحقيق تنموية مستدامة تستهدف استمرارية النماء والازدهار والعطاء، لدولة جُبل قادتها على الكرم والبذل وتأسست قواعدها على التضحية والإيثار والصبر، ليستمر البناء ويدوم الرخاء ويتعزز الإنجاز بمختلف المهارات والقدرات التي تشكلت وربَتْ وتأهلت لخدمة الوطن في جميع متطلباته وتطلعاته الحاضرة والمستقبلة.
كانت حزمة الإصلاحات والتحديثات المؤسسية في الأنظمة واللوائح الحكومية والقرارات المهمة الهادفة، هي القاعدة المتينة التي انطلق منها التغيير الوطني نحو الأفضل، والبنية التحتية التي دعمت عملية التحول نحو مستقبل تنموي أكثر فاعلية وأعمق تأثيراً وأوسع شمولاً، إذ شهدت المملكة نقلة نوعية في قطاعات جديدة واعدة تولدت، عن موارد ثرية من الإرث الثقافي والتنوع الجغرافي والديموغرافي، بما مكن المملكة من المنافسة مع أكبر الدول بعد أن أعيدت هيكلة جميع القطاعات لرفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي، وبما تسهم به في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، بما يجعل بلادنا أكثر استقطاباً ومكانة على المستوى الدولي، أما خدمة الحرمين الشريفين، فهي النهج الثابت للمملكة الذي التزمت به منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى اليوم في عهد خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله-.
رؤية 2030 عززت من مكانة السعودية التاريخية في جميع موروثها المؤسسي والوطني، وأثقلت من قيمتها في ميزانها الدولي في جميع المجالات، حتى غدت السعودية اليوم لا تمثل موطن وقبلة المسلمين فقط وإنما الوجهة التي تستقطب بمكانتها وثقلها مختلف السياسات الدولية والاقتصادات العالمية في شتى بقاع الأرض، ما حققته السعودية اليوم لم يأت مفاجأة ولم يظهر فجأة ما بين ليلة وضحاها، فنحن لا نعيش في زمن معجزات كونية؛ وإنما تسارع الخطوات ودقة الأهداف وشمولها لجميع متطلبات التغيير والتحول الوطني نحو الأفضل، في ظل قيادة رائدة وشغف بالتفوق والتميز والتمكين؛ جعلها تتجلى كالمعجزات المبهرة في قوة تأثيرها وحجم عطائها وتنوع مكتسباتها.
تكامل الإنجاز وجودة المخرجات وتنوعها وإبداعاتها عززت من القيمة التنموية لجميع السياسات والإجراءات والتشريعات التي استحدثت أو تلك التي تم تحديثها بما يخدم تحقيق التطلعات، لم يكن لتلك المنجزات أن تحصل وتتحقق؛ إلا بجهود حثيثة وخطط مدروسة وإدارة واعية لمسؤولية التغيير وتبعاته، علاوة على ما يتطلبه ذلك من نفقات سُخرت له وموارد متاحة ومتابعة دؤوبة تمُكن من بناء ذلك الصرح من المكتسبات التي أصبحت معلماً تميزت به السعودية الجديدة بكل ما أثمرت عنه الرؤية من مخرجات.
الاستمرارية والريادة تحتاجان لتعاون مخلص يملأه الإدراك؛ ولمشاركة جماعية مواطنة تستشعر الولاء والانتماء، لاستكمال البناء المتراكم ولتحقيق المنجزات الواعدة، التي تليق بوطن سُخرت مقدراته لبناء كيان شامخ بمقدراته المادية والبشرية، بإبداعاتها ومواهبها التي ترفد الوطن بابتكاراتها وتدعمه بعطاءاتها المختلقة، فمواردنا البشرية هي القاعدة المتينة التي يرتكز عليها الوطن، عبر مؤسساتنا الوطنية بقطاعيها العام والخاص؛ فهم معنيون عن بلورة أحلامنا المستقبلية إلى واقع نشهده، ومسؤولون عن ترجمة أهدافنا إلى منجزات تضمنتها رؤيتنا الطموحة بمحتواها الإستراتيجي الشامل.

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