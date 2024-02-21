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الإمام الشهيد

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) الأبطال لا يموتون ولا تصمت أصواتهم ، لا تذروهم الرياح و لا تمحوهم الأيام ولا يتجاوزهم التاريخ . بل يعتق التقادم قصصهم في معاني رسالية عابرة للزمن .
و ها نحن في ذكرى التأسيس المجيدة ، نتحدث عن بطل من أعظم و أشهر أبطال مرحلة التأسيس ، و هو الإمام الشهيد الرمز عبدالله بن سعود . الذي حكم البلاد في الفترة من 1814 - 1818 و كان آخر ائمة الدولة السعودية الأولى ، كان الإمام عبدالله رحمه الله شخصية يتوازن حولها العرب بكل اطيافهم و قبائلهم . كان نموذجا ملهما للأحرار ، ورث عن اسلافه ناموس المجد و استحقاق الزعامة ، نستعيده اليوم من ذمة التاريخ لنتحدث عنه و إليه و لنخبره أنه فخر حاضر فينا و سيبقى .
قال عنه المؤرخ ابن بشر ((كان عبد الله بن سعود ذا سيرة حسنة، مقيما للشرائع، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، كثير الصمت، حسن السمت، كثير الوقار، باذل العطاء وموقراً للعلماء)).
ولد عبدالله بن سعود في عام 1773م و تعلم الفروسية و السياسة في وقت مبكر من حياته فكان يقود الجيوش و يصد الاعتداءات العثمانية في عدة مواقع كان من اشهرها معركة وادي الصفراء 1812 و التي انتهت بهزيمة العثمانيين و تأمين المدينة المنورة .
في عام 1818 زحف الغزاة العثمانيون باتجاه الدرعية و حاصروها حصارا طويلا استنزف مواردها و اهلك أهلها . و هناك دارت رحى حرب شرسة ثم أدرك الإمام عبدالله أن ميزان القوة يميل لأعداءه فراى أن يبرم اتفاقا مع قائد الحملة المعتدية يقضي بتسليم نفسه في مقابل ضمان إنهاء الحرب و تأمين الدرعية و سلامة أهلها . كان الإمام سياسيا نبيلا يصون عهده ، و كان شجاعا بما يكفي للفداء بنفسه . و الحرب لدى العرب لم تكن مسوغا للغدر فكان الرجل منهم يموت دون كلمة أعطاها و وعدا قطعه على نفسه . و لان الإمام كان بهذه الفروسية لم يكن ليتصور أن يغدر به ابراهيم باشا و قد عاهده . لكن ما حدث كان مختلفا ، فقد نكث قائد الحملة العهد و استولى الغزاة على الدرعية و دمروها و نهبوا ارزاقها و ارتكبوا أعمال قتل و جرائم إبادة مازالت حتى اليوم مدفونة في ظل التاريخ لم يسلط عليها الضوء ، و لم نتحدث عنها بعد !
أخذ الأعداء الإمام عبدالله ، و اي رجل كبير أخذوا ، كيف لا و قد ظفروا بالرجل الذي كسر شوكتهم و نكس راياتهم و أجرى مصارعهم على أبواب حصونه السنوات الطوال . كان عبدالله بن سعود رقما صعبا بكل المقاييس . لا بل كان الرقم الوحيد القادر على تغيير المعادلة العسكرية للاحتلال ، كأجداده كان فلم يقبل ان يكون تابعا او دافع جزية او مشمول بحماية المحتل . كان شامخا كالجبال الراسيات في اقليم يعج بالمنتفعين و الأتباع .
السلام على الإمام العظيم عبدالله بن سعود و على رفاقه الأوفياء و آباءه الزعماء الذين صنعوا بدماءهم المعجزة السعودية . و إن كانت ذكرى التأسيس مناسبة لنتحدث عن أبطالنا كما ينبغي ، فإننا لا ننسى ان قيامهم و نهوضهم في تلك الأحداث الجسام يجب أن يحظى بعناية أكبر و أن يقدم للأمة السعودية في روح جديدة و قوالب عديدة تنضج في و عينا معنى الامتداد ، و تبقينا على اتصال بهم جيلا بعد جيل.

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