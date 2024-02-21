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1727 في قلب كل سعودي

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم تأسيسها عام 1727م في الثاني والعشرين من فبراير -من كل عام- للاعتزاز بجذور الدولة السعودية الأولى ومؤسسها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- فهو ليس مجرد يوم ذي أهمية تاريخية وفخر وطني؛ إنها أيضا لحظة للتأمل في الحب والعاطفة التي تربط قلوب شعبها بوطنهم الحبيب. بالنسبة للعديد من السعوديين، لا يقتصر هذا اليوم على تأسيس أمة فحسب، بل هو احتفال بالمودة العميقة والارتباط الذي يشعرون به تجاه بلدهم.
يمثل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1727م بداية رحلة مليئة بالحب والتضحية والتفاني، إنها قصة شعب متحد واجه الصعوبات والتحديات بكل قوة وعلى كافة المستويات.
وذلك من خلال الشعور المشترك بالانتماء والحب العميق لأرضهم. من صحارى نجد إلى جبال عسير وغيرها، حيث المناظر الطبيعية المتنوعة وهي شهادة على جمال وثراء هذه الأرض القديمة.
بالنسبة لعشاق المملكة العربية السعودية، يعد يوم التأسيس وقتًا لاحتضان التراث الثقافي الغني والتقاليد التي تحدد هوية الأمة والاحتفال بها، من الفنون الأدائية النابضة بالحياة إلى الولائم المتقنة، يتميز هذا اليوم باحتفالات مبهجة تحيي العادات والطقوس التي تنتقل عبر الأجيال. إنه احتفال بالقيم الخالدة للضيافة والكرم والاحترام المتأصلة في نسيج المجتمع السعودي.
يعد يوم التأسيس أيضا بمثابة تذكير بالوحدة والتضامن الذي يربط شعب المملكة العربية السعودية ببعضه البعض، وعلى الرغم من الاختلافات الإنسانية، فإن السعوديين يتقاسمون رابطة مشتركة متجذرة في الاحترام والتفاهم المتبادل، إنه الحب الذي يتجاوز الحدود ويوحد الأفراد من جميع مناحي الحياة بروح من الانسجام والتعاون.
بينما تتطلع المملكة العربية السعودية نحو المستقبل، يمثل يوم التأسيس فرصة لإعادة تأكيد التزام الأمة بالتقدم والابتكار، من مشروعات البنية التحتية الطموحة إلى التقدم التكنولوجي الرائد، تمر البلاد برحلة تحول تسترشد برؤية الرخاء والتنمية، إنه حب لغد أكثر إشراقًا وعالم أفضل للأجيال القادمة من رؤية المملكة 2030، والتي نرى نتائجها الزاهرة بوضوح قبل نهايتها وإلى رؤية المملكة المستقبلية 2040.
دعونا نجتمع معا لتكريم الحب الذي نكنه لوطننا الحبيب والإمكانيات التي لا نهاية لها التي يحملها للمستقبل. يوم تأسيس سعيد للمملكة العربية السعودية.

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