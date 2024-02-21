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جذور التأسيس.. دولة عربية خالصة بحكامها وشعبها

2/21/2024 11:37:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كان أول من قدم من بني حنيفة إلى اليمامة ((عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدّؤل بن حنيفة)) مرتحلًا بأهله وماله من الحجاز، حتى نزل بموضع يقال له ((قَارَات))، بالقرب من (حجر الرياض)، فأقام بها أيّامًا. ثم إن راعيًا لعبيد خرج حتى أتى حَجْرًا، فرأى القصور والنخل فعرف أنّ لها شأنًا، فرجع حتى أتى عبيدًا، فأخره وقال: رأيت آطامًا طوالاً، وشجرًا حسانًا، وهذا حمله؛ وجاء بتمر نخيله وجده منتثرًا تحت النخل، فأكل منه عبيد، فقال: هذا والله الطعام، وأصبح فأمر بجزور فنحرت، ثم قال لبنيه ومن كان معه: أحرزوا حتى آتيكم.. فركب فرسه، وارتدف الغام خلفه، وأخذ رمحه حتى قدم إلى حَجْر، فلاّ رآها عرف أنّها أرض لها شأن، فوضع رمحه في الأرض، ثم دفع الفرس، فاحتجر على ثلاثين دارًا وثلاثين حديقة، فسمّيت حجيرته حَجْرًا، فهي حَجْر اليَمَامَة. وقال في ذلك شعرًا:
حللنا بدارٍ كان فيها أنيسها فبادوا وخلّوا ذاتَ شيد حصونها
فصاروا قطينًا للفلاةِ بغربٍة رميمًا وصرنا في الديارِ قطينها
فسوفَ يليها بعدنا من يحلّها ويسكن عوض سهلها وحزونها
وصف اليمامة
ونتيجة لوفرة مياه وادي حنيفة وخصوبة أرضها استقرت بها تجمعات بشرية، وتكونت القرى التي وصف ((الهمداني)) بعضها بأنها قرى ذات نخيل وحصون عادية وغر عادية. ومن أشهر الأبيات الشعرية التي جاءت في وصف اليمامة وأجملها، تلك التي قالها ((عمرو بن كلثوم)) في معلقته المشهورة:
فَأَعرَضَتِ اليَمامَةُ وَاِشمَخَرَّت كَأَسيافٍ بِأَيدي مُصلِتينا
وذكر ((الأعشى)) آطام جَوّ بقوله:
فلما أتت آطام جَوٍّ وأهله أنيخت فألقت رحلها بفنائكا
والآطام هي القصور، والحصون التي بنيت من الحجارة.
درء الأخطار
ووفقًا لدارة الملك عبدالعزيز في كتاب ((يوم بدينا)): لا تزال في اليمامة آثار حصون وآطام عادية، تعود إلى ما قبل الإسلام بأمد، وكانت حماية ومنعة للساكنين حولها، وتُشاهد آثار السكن في أطرافها، وآثار آبار المياه، وآثار زرع والمزارع. فكان في ((مَلْهَم)) حصون كان يتحصن بها بنو يشكر، ونجد في قرى أخرى على وادي حنيفة حصونًا بنيت كلها لدرء النفس من الأخطار.. وفي اليمامة حصون متفرقة ونخل ورياض، وأشجار متدلية ثمارها، ويرجع أهل الأخبار زمانها إلى ((طسم)) و((جديس))، وذكروا أن طول بعضها خمسمئة ذراع.
وادي العرض
أسس بنو حنيفة عددًا من مراكز الاستقرار التي امتدت على ضفاف ((وادي العرض)) الذي أصبح ((وادي حنيفة))، حيث تحولت اليمامة إلى إقليم تحت نفوذ بني حنيفة. وعندما ظهر الإسلام كان ملك اليمامة هو ((ثمامة بن أثال الحنفي)) صاحب القصة الشهيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبن مدى الاستقرار والقوة في هذا الإقليم.
عدم الاستقرار
خلال العصر الأموي والعباسي وبعد انتقال العاصمة من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية، أهمل إقليم اليمامة، وعاش ردحًا من الزمن طي النسيان لما يزيد على الألف عام، وتأسست الدولة الأخيضرية في منتصف القرن الثالث الهجري واتخذت من الخضرمة (في الخرج) عاصمة لها، وهذا ما أثّر في مدينة حجر التي كانت مدينة كبرة شبيهة بالكوفة والبرة من حيث الحجم والتخطيط، وسيطر الأخيضريون على المنطقة، واتبعوا سياسة قاسية أدت إلى هجرة بعض السكان، إضافة إلى القحط الذي أصاب المنطقة.
شرق الجزيرة
أسست عشرة ((المردة)) من ((الدروع)) من بني حنيفة مدينة شرقي الجزيرة العربية على ساحل الخليج العربي، أطلقوا عليها اسم ((الدرعية)) نسبة إلى العشرة، وذلك بعد أن انتقلوا من وسط الجزيرة العربية في القرن الرابع الهجري لظروف عدم الاستقرار آنذاك، ونتيجة لعودة عشائر بني حنيفة إلى حجر اليمامة بعد عودة الاستقرار إليها تلقى مانع بن ربيعة المريدي الحنفي وهو في بلدته الدرعية شرق الجزيرة العربية دعوة ابن عمه حاكم مدينة حجر في اليمامة وهو ابن درع للقدوم بالعشرة والاستقرار في منطقة أجداده وأسافه.
رمال الدهناء
انتقل ((مانع بن ربيعة المريدي الحنفي)) وأفراد عشرته من الدرعية في شرق الجزيرة العربية إلى وسطها لتأسيس الدرعية الجديدة عام 850هـ (1446م)، وقد عبر خلال رحلته من شرق الجزيرة العربية رمال الدهناء القاحلة مؤمنًا بشخصيته المستقلة الراغبة في تأسيس دولة واسعة تحقق الأمن والاستقرار، وهو ما أورثه ذريته من بعده.
استقبل ابنُ درع ابنَ عمه وعشرته في وادي حنيفة، وأقطعه موضعي ((غصيبة)) و((المليبيد)) اللذين يقعان شال غرب مدينة حجر، فجعل مانع ((غصيبة)) مقرًا له ولحكمه وبنى لها سورًا، وجعل ((المليبيد)) مقرًا للزراعة.
ويعد هذا الحدث أبرز أحداث الجزيرة العربية في العر الوسيط، فقد كان قدوم مانع اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة قامت في المنطقة في تاريخ الجزيرة
العربية بعد دولة النبوة والخلافة الراشدة.
وكان حلم بناء دولة في جزيرة العرب يراود بعض العقلاء، وذلك لما اعترى هذه المنطقة الجغرافية من الإهمال الذي استمر عدة قرون، ولسيطرة أعراق أخرى على بعض أجزاء الأراضي العربية، وعلى شعوبها ومقدراتها.
دستور عائلي
عند دراسة ظاهرة مدينة الدرعية التي أسسها مانع المريدي في منتصف القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)، وما نتج بعد ذلك، يتبن لنا من معطيات عدة أنه أسس الدرعية لتكون المدينة الدولة القابلة للتوسع مع الأيام، ونستشف من مواقف أمراء الدرعية منذ الأمر مانع أن هناك دستورًا عائليًا للحكم ركّز على فكرة الدولة، وعلى العنصر العربي، وهذا ما جعل هذه المدينة لا تقوم على عصبية قبلية، وإنما على أساس دولة عربية.
حين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع إستراتيجي لعاصمة دولة كبرى، فمن أبرز المقومات لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد وهو ((وادي حنيفة))، عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه، والذي يأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورًا بنجران ثم يتجه شمالًا إلى اليمامة ثم الدرعية حيث يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل وإلى الرق نحو العراق وإلى الغرب نحو الحجاز.
ويعد هذا الطريق هو طريق الحاج القادم من فارس والعراق ووسط آسيا، الذين كانوا يواصلون سرهم عر الدرعية إلى مكة المكرمة.
وازدادت أهمية هذا الطريق بعد تأسيس الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى هو وأبناؤه وحفدته إلى تأمينه وخدمته.
وبتأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى أصبح هذا الطريق من أبرز الطرق التي تمر بها قوافل التجارة والحج، نتيجة لسياسة الإمام محمد ابن سعود بتأمين هذا الطريق والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقها، والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه.
استقرار سياسي
كان السائد في بلدات المنطقة أن تكون البلدة في أول تأسيسها خاصة بأسرة واحدة، وبعد مرور عقود من السنين تسمح هذه الأسرة لأفراد أو عوائل محددة بالانتقال إلى بلدتهم بناءً على اتفاق بينهم. وهذا ما لا نلاحظه في الدرعية، فمنذ نشأتها وهي موئل للعرب الآخرين الذين هاجروا إليها من أنحاء الجزيرة العربية وخارجها، فأقام فيها أو زارها كثيرون من مناطق مختلفة من جزيرة العرب.
والمتابع لدولة المدينة ((الدرعية)) يلاحظ أنها تتوسع وتضيق بحسب الاستقرار السياسي فيها، وهذه الأمور والدروس والتجارب المتراكمة الطويلة فهمها الإمام محمد بن سعود، الذي -بفضل الله ثم بفضل عبقريته - انتقلت دولة المدينة في ((الدرعية)) إلى مرحلة الدولة، التي تعارف المؤرخون على تسميتها بـ ((الدولة السعودية الأولى)). وكانت الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا دولة عربية خالصة بحكامها وشعبها.
مدينة الدرعية
- تأسست عام 850 هـ/ 1446م
- أسسها الأمير مانع بن ربيعة المريدي - الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز.
- تكونت في الأساس من غصيبة والمليبيد.
- اتسعت في أحيائها على ضفتي وادي حنيفة.
- اعتنت بطريق الحج لمرور الحجاج من خلالها قادمين من الشرق والشمال الشرقي.
- تهيأت لتكون مركزًا للعلم والمعرفة والتنوع الثقافي.
- لها مركز حضري يتألف من نسبة كبيرة من السكان.
- توافرت لها أسباب الحماية وممارسة التجارة وحماية الطرق التجارية وتأمين الاستقرار فيها.
- منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة الخصب.
أبرز أمراء إمارة الدرعية
850 هـ - 1139 ( 1446 - 1727م)
01 مانع المريدي
أنشأ الدرعية عام 850 هـ وأسس إمارة فيها
02 ربيعة بن مانع
واصل إكمال تأسيس إمارة الدرعية
03 موسى بن ربيعة
زاد من نفوذ إمارة الدرعية
04 إبراهيم بن موسى
أمَّنَ طرق الحج والتجارة التي تمر بالدرعية
05 مرخان بن إبراهيم
زاد من نفوذ إمارة الدرعية
06 مقرن بن مرخان
وسّع إمارة الدرعية
07 سعود بن محمد
زاد من قوة إمارة الدرعية، وتنسب إليه نخوة (خَيَّال ابن مقرن)
08 محمد بن سعود
مؤسس الدولة السعودية الأولى

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