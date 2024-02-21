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التعاون يستعيد نجمه

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد نادي التعاون خدمات مهاجمه سعد الناصر، بعد فترة من الخضوع للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.
وأكد الجهاز الطبي للنادي قدرة اللاعب على المشاركة في التدريبات الجماعية، وبذلك فإن مشاركة الناصر خلال مواجهة الأخدود غدا، ترجع إلى رؤية المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا.
وتمثل عودة الناصر خيارات فنية وخططية خلال المواجهات المحلية في ظل قدرات اللاعب المميزة.
وشهد مران أمس تدريبات بدنية، وتنفيذ جمل خططية، فضلا عن مناورة كروية طبق خلالها شاموسكا النهج التكتيكي الذي سيخوض به اللقاء.

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