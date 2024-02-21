التعاون يستعيد نجمه

(MENAFN
- Al Watan) استعاد نادي التعاون خدمات مهاجمه سعد الناصر، بعد فترة من الخضوع للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.
وأكد الجهاز الطبي للنادي قدرة اللاعب على المشاركة في التدريبات الجماعية، وبذلك فإن مشاركة الناصر خلال مواجهة الأخدود غدا، ترجع إلى رؤية المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا.
وتمثل عودة الناصر خيارات فنية وخططية خلال المواجهات المحلية في ظل قدرات اللاعب المميزة.
وشهد مران أمس تدريبات بدنية، وتنفيذ جمل خططية، فضلا عن مناورة كروية طبق خلالها شاموسكا النهج التكتيكي الذي سيخوض به اللقاء.
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