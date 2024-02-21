العويس يبدأ الجري

العويس يبدأ الجري
التاريخ
2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت إدارة الهلال، تعرض الظهير الأيمن محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج تأهيلي سيستمر لمدة أسبوعين، وهو ما سبق وأكدته ((الوطن)).
بدوره بدأ حارس المرمى محمد العويس الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقة متنوعة تمهيدا للعودة إلى المران الجماعي والمباريات.
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