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العويس يبدأ الجري

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت إدارة الهلال، تعرض الظهير الأيمن محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج تأهيلي سيستمر لمدة أسبوعين، وهو ما سبق وأكدته ((الوطن)).
بدوره بدأ حارس المرمى محمد العويس الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقة متنوعة تمهيدا للعودة إلى المران الجماعي والمباريات.

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