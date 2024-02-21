الفتح يطلب تسجيلات النصر

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن الفتح قرر تصعيد أزمة مباراة النصر، بعدما شهدت المباراة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، إذ رفض الحكم سامي الجريس احتساب ركلة جزاء لصالح المغربي مراد باتنا، وكشف عدد من خبراء التحكيم عقب المباراة أن الفتح استحق ركلة جزاء.
وبحسب المصادر يعتزم الفتح إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه الاستماع للتسجيلات الصوتية لما دار بين الجريس وحكم تقنية الفيديو ((VAR)) بشأن لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة.
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