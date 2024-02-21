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العميد في مهمة انتصار والزعيم بحاجة للحذر

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ستكون مهمة الاتحاد أصعب وأخطر من الهلال، حينما يخوضان اليوم مواجهتي إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام نافباهور نامانجان الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني.
فعلى إستاد الجوهرة، يستقبل العميد نظيره نافباهور، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ولا بد من منتصر حتى لو وصل الأمر إلى ركلات الترجيح، لخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد تعادلهما سلبيا في لقاء الذهاب.
ويستضيف الهلال على ملعب المملكة آرينا ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في مواجهة تبدو سهلة للزعيم الذي يعد تأهله لدور الـ8 مسألة وقت، عقب حسمه مواجهة الذهاب على أرض منافسه لمصلحته بنتيجة رائعة

التعادل ممنوع
يطمح العميد، إلى تأكيد أن عودته للبطولة القارية لن تكون عابرة، بل إنه مصر على مواصلة رحلة استعادته للقب الذي توج به مرتين متتاليتين في نسختي 2004 و 2005، خصوصا بعد نتائجه المميزة بعد العودة من التوقف، وتسجيل انتصار يمنحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويضم الاتحاد بين صفوفه عددا من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق. وبدوره لن يكون نافباهور صيدا سهلا بل على النقيض سيرمي بكل قوته من أجل خطف الانتصار وبطاقة التأهل للدور المقبل، بعد أن قدم مستويات لافتة خلال دور المجموعات ولقاء الذهاب.
في حال استمر التعادل بين الفريقين في الوقت الأصلي ستتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، وإذا ظل التعادل مسيطرا على اللقاء فإن ركلات الترجيح ستحسم الموقف، بعدما ألغى الاتحاد الآسيوي أفضلية تسجيل الأهداف خارج الأرض في النسخة الحالية.
الحذر واجب
رغم أن الزعيم يتفوق فنيا وتصب الحسابات في مصلحته، إلا أنه يتوجب على مدربه البرتغالي خورخي خيسوس ولاعبيه الحذر من ضيفه الإيراني وعدم الاستكانة لنتيجة الذهاب، من أجل مواصلة رحلة البحث عن استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، ويخوض الهلال اللقاء بـ3 فرص هي الفوز والتعادل وحتى الخسارة بفارق هدف واحد، أما الخسارة بفارق هدفين فإن المواجهة ستتجه إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح.
ويمتاز الزعيم بالجماعية .
في المقابل، لا مجال أمام سباهان سوى الانتصار بفارق 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل وبلوغ الدور المقبل، فيما فوزه بفارق هدفين فإن المواجهة ستتجه إلى شوطين إضافيين، وربما تمتد إلى ركلات الترجيح.

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