عالمي فتاك
التاريخ
2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ النصر ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وضرب موعدا مع العين الإماراتي، بتغلبه على الفيحاء 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، سجل للعالمي أوتافيو ((17))، وكريستيانو رونالدو ((86))، ليخطف بطاقة التأهل بعدما حسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب لمصلحته بنتيجة 3 /صفر.
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