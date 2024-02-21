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عالمي فتاك

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ النصر ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وضرب موعدا مع العين الإماراتي، بتغلبه على الفيحاء 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، سجل للعالمي أوتافيو ((17))، وكريستيانو رونالدو ((86))، ليخطف بطاقة التأهل بعدما حسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب لمصلحته بنتيجة 3 /صفر.

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