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إجازة التأسيس عمل إضافي

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المحامي عامر آل فايع أن العمل في المناسبات الوطنية ((اليوم الوطني))، ((يوم التأسيس))، يعد عملًا إضافيًا، ولا يقبل التعويض يومًا بيوم مثل ما تلجأ إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص.
تقنين الالتزامات
أشار آل فايع إلى أن جهل بعض موظفي القطاع الخاص بالأنظمة العمالية يجعلهم عرضة للافتئات على حقوقهم المشروعة نظامًا بما يسفر عن مخالفات لا تتسق مع الأنظمة والتعليمات، ومن ذلك العمل في المناسبات أو العمل لساعات إضافية، مضيفا أن الموظف إذا عمل في أي من هذين اليومين فإنه يعتبر عملًا إضافيًا، والعمل الإضافي تقابله مكافأة مادية وليس تعويض يوم بيوم، وهذا لبس يقع فيه الطرفان، من ناحية الموظف (العامل) لعدم معرفته بالنصوص النظامية التي ضمنت له حقوقه، ومن ناحية أخرى إدارات الموارد البشرية لدى البعض في القطاع الخاص أو المنظمات الأخرى غير الربحية التي جرت العادة لديها على اللجوء لسياسة التعويض يومًا بيوم تعمدًا أو خطأً، ربما كان ذلك لاعتبارات تتعلق بتقنين الالتزامات المالية أو للخروج من بوتقة تحمل الأعباء الإضافية عمومًا؛ بيد أن ذلك ينافي إعمال النصوص القانونية التي تحمل الدلالة الصريحة على عدم المخالفة سيما ما جاء في نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
تطبيق النظام
لفت آل فايع إلى أنه يحق إلزام الموظف بالعمل في المناسبات الوطنية متى اقتضت المصلحة ذلك شريطة ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل الفعلية مدة 10 ساعات، وأضاف أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للموظف (العامل) أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، وفي حال رفض الموظف ذلك فإنه يطبق عليه النظام.
يذكر أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ 2.23 مليون موظف، والتي تعد أعلى نسبة مقارنة بالأرباع السنوية السابقة، فيما بلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع ابتداءً من الربع الثاني من 2023، وذلك بحسب المرصد الوطني للعمل.
العاملون السعوديون في القطاع الخاص الربع الثاني من 2023
ـ الذكور
1.3 مليون
الإناث
900 ألف موظفة
ـ نمو المواطنين الذكور
%3 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ـ نمو المواطنات
%14.4 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ـ نسبة توطين الذكور من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص
%13.3
- نسبة المواطنات الإناث
%9

MENAFN21022024000089011017ID1107883309

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