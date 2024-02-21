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الموارد البشرية بنجران يحصد التميز

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية بمنطقة نجران جائزة التميز المؤسسي المستوى الفضي للعام 2023 التي تمنحها الوزارة على مستوى فروعها بمناطق المملكة وذلك لنهج الفرع التطويري الملموس ذو التأثير في التميز المؤسسي وتحسين وتطوير الممارسات المؤسسية لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية المؤسسية وتوفير معظم الموارد اللازمة لتطبيقها بشكل كُف وفعال، بجميع القطاعات التابعه للفرع بمنطقة نجران notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_022623_729-->

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