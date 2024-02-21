الموارد البشرية بنجران يحصد التميز
التاريخ
2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية بمنطقة نجران جائزة التميز المؤسسي المستوى الفضي للعام 2023 التي تمنحها الوزارة على مستوى فروعها بمناطق المملكة وذلك لنهج الفرع التطويري الملموس ذو التأثير في التميز المؤسسي وتحسين وتطوير الممارسات المؤسسية لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية المؤسسية وتوفير معظم الموارد اللازمة لتطبيقها بشكل كُف وفعال، بجميع القطاعات التابعه للفرع بمنطقة نجران notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_022623_729-->
MENAFN21022024000089011017ID1107883308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.