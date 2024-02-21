وزير الصحة يشيد بالهلال الأحمر في نجران

(MENAFN
- Al Watan) قام وزير الصحة فهد الجلاجل يرافقه عدد من مسئولي الوزارة بزيارة لمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم لمقر الهيئة مدير عام فرع منطقة نجران محمد بن علي آل فرج العسيري وعدد من مسئولي الفرع.
واطلع الوزير خلال زيارته على مركز القيادة والتحكم بالمنطقة وعلى النظام المعمول به وآلية عمل الترحيل الطبي من استقبال البلاغات ومباشرتها من قبل الفرق الاسعافية. كما اطلع وزير الصحة لشرح مختصر عن زمن الاستجابة لآخر 4 أعوام وإنجازات الفرع في تفعيل مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ونسبة حالات الـ CPR الناجحة لعام 2022 م والتي بلغت نسبتها 4.74%، وفي عام 2023 والتي بلغت نسبتها 13.74%.
وتم استعراض بلاغ حي لفرقة إسعاف في مركز شرورة، كما أشاد الجلاجل بالجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المرضى والمصابين، والتنسيق العالي والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ومنشآت وزارة الصحة الذي يهدف لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_022759_668-->
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