Thursday, 22 February 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يشيد بالهلال الأحمر في نجران

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) قام وزير الصحة فهد الجلاجل يرافقه عدد من مسئولي الوزارة بزيارة لمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم لمقر الهيئة مدير عام فرع منطقة نجران محمد بن علي آل فرج العسيري وعدد من مسئولي الفرع.
واطلع الوزير خلال زيارته على مركز القيادة والتحكم بالمنطقة وعلى النظام المعمول به وآلية عمل الترحيل الطبي من استقبال البلاغات ومباشرتها من قبل الفرق الاسعافية. كما اطلع وزير الصحة لشرح مختصر عن زمن الاستجابة لآخر 4 أعوام وإنجازات الفرع في تفعيل مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ونسبة حالات الـ CPR الناجحة لعام 2022 م والتي بلغت نسبتها 4.74%؜، وفي عام 2023 والتي بلغت نسبتها 13.74%.
؜ وتم استعراض بلاغ حي لفرقة إسعاف في مركز شرورة، كما أشاد الجلاجل بالجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المرضى والمصابين، والتنسيق العالي والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ومنشآت وزارة الصحة الذي يهدف لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_022759_668-->

MENAFN21022024000089011017ID1107883307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث