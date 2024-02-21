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الأرصاد: طقس مستقر بوجه عام بمعظم مناطق المملكة

2/21/2024 11:37:57 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

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