الائتمان الخاص يمكن أن يسد الفجوة التمويلية المتنامية فى آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) فى كل مرة تشهد فيها سوق مالية ناشئة نمواً رائعًا، تتبع تحذيرات من إمكانية حدوث فقاعات أو مخاطر غير متوقعة بالضرورة، وهكذا هو الحال مع الائتمان الخاص، وهو مصدر بديل لتمويل الشركات.

أعرب صُناع السياسات فى الولايات المتحدة والجهات التنظيمية فى المملكة المتحدة، وحتى العديد من البنوك الكبيرة مؤخراً عن مخاوف بشأن إمكانية ظهور مخاطر نظامية نتيجة لتحول الدين من الميزانيات العمومية للدائنين إلى ميزانيات مديرى الأصول.

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صحيح أن أصول الائتمان الخاص، التى ارتفعت خمسة أضعاف خلال العقد الماضى، نمت بوتيرة أسرع من التوقعات، فقد كان من المتوقع فى وقت ما أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2025، لكنها تجاوزت هذا الرقم فى بداية العام الجارى، ويتوقع الآن أن تصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول 2027.

ومع ذلك، فإن الوضع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلف تمامًا، فقد أوضحت بيانات خدمات الأبحاث“بريكين” أنه بينما يجذب الائتمان الخاص الكثير من الانتباه هنا، إلا أن المنطقة تمثل فقط 6% من إجمالى أصول الائتمان الخاصة العالمية.

وهذا يتجاوز بكثير حصة المنطقة من إجمالى الأصول الخاضعة للإدارة والتى تبلغ 30%، حسب ما نقلته مجلة“نيكاى آسيان ريفيو” اليابانية.

ومن الواضح أن سوق الائتمان الخاص فى آسيا مهيأة للنمو، لكن الحديث عن الفقاعة لا يزال سابقاً لأوانه.

هناك فرصة جيدة هنا لمديرى الصناديق وأصحاب الأصول للتدخل لتعويض الفجوة الكبيرة فى التمويل، وكذلك للهيئات التنظيمية فى المنطقة لتيسير مثل هذه الجهود.

ومن جانبها، أعربت هيئة النقد فى سنغافورة عن تفاؤلها ونيتها دعم نمو الائتمان الخاص.

تعتبر سياسات الإقراض الأكثر صرامة من البنوك هى السبب الرئيسى وراء نمو الائتمان الخاص، فقد قمعت قواعد رأس المال الدولية للبنوك رغبتها فى تحمل المخاطر فى آسيا، كما فعلت فى أماكن أخرى.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق الرئيسية منذ بداية 2022 صعب وصول المقترضين إلى تمويل الديون من خلال القروض البنكية أو السندات.

وتأثرت سوق السندات العالية العائد فى آسيا أيضاً بشكل كبير بمتاعب قطاع العقارات فى الصين.

كما تعانى الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص كبير فى الائتمان.

وفى ظل تركيز البنوك عادةً على العملاء من الشركات الأكبر حجمًا، ستجد أن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية لديهم احتياجات تمويل سنوية غير ملباة بقيمة 2.39 تريليون دولار، وفقاً للبنك الدولى.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 96% من جميع الشركات الآسيوية، وتوفر 2 من كل 3 وظائف فى القطاع الخاص فى القارة، وفقاً لبنك التنمية الآسيوى، كما أنها ضرورية لاقتصادات المنطقة وتحتاج إلى دعم مالى أفضل مما تحصل عليه حاليًا.

وتقدم اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضاً آفاقاً مغرية للمستثمرين العالميين فى مجال الائتمان، لأنها تمثل نحو ثلثى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى العالمى، ومن المتوقع أن تستمر فى التفوق على الولايات المتحدة وأوروبا.

ونتيجة ذلك، تتوقع شركة الأسهم الخاصة“كيه كيه أر” أن تتفوق عوائد الائتمان الخاص فى آسيا على المناطق الأخرى خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ومع ذلك، لا تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوقاً متجانسة مثل الولايات المتحدة أو أوروبا.

وإذا كانت آسيا على وشك أن تصبح الجبهة التالية للائتمان الخاص، فيجب على مديرى الأصول الدوليين وأصحاب الأموال التغلب على التحديات الناجمة عن الأنظمة القانونية فى المنطقة.

وفى الوقت نفسه، سيحتاج المستثمرون الأمريكيون والأوروبيون إلى تبنى رؤية طويلة الأجل والاستثمار فى المواهب المحلية أو التعاون معها، حيث ستكون العلاقات المحلية العميقة لا تقدر بثمن فى العثور على فرص الاستثمار فى مثل هذه المنطقة المعقدة والمتنوعة.

كل هذا يشير إلى وجود فرصة واضحة لاستغلال المزيد من المدخرات المحلية فى آسيا لسد فجوة التمويل فى المنطقة.

ولا تزال الكثير من الثروة المتزايدة فى آسيا مستثمرة فى أسواق رأس المال الغربية وتُدار بواسطة مديرى الأصول الذين يبعدون آلاف الأميال.

وبفضل صناديق الثروة السيادية جزئيًا، تعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً لثمانية من أفضل عشرين مالكاً للأصول فى العالم، وفقاً لأبحاث“ويليس تاورز واتسون”.

وبينما يشعر البعض فى الغرب بالقلق إزاء مخاطر الائتمان الخاص، ينبغى للمستثمرين والجهات التنظيمية فى آسيا أن يستشعروا الفرصة، فإذا نجحت فئة الأصول هذه هنا، كما حدث فى الولايات المتحدة، فإنها ستوفر دفعة قوية للشركات التى تمثل محركاً لاقتصاد المنطقة.

ولا شك أن تطوير أى سوق جديدة يأتى مصحوباً بالمخاطر، لكن من مصلحة جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المشاركين فى السوق إلى الهيئات الرقابية، ضمان نمو سوق الائتمان الخاص فى آسيا بشكل مستدام.