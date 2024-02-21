هل تتراجع أسعار حديد التسليح بعد هبوط ((البيلت)) عالمياً؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: ارتفاع تكلفة الشحن أربك خطط تسعير الشركات
توقعت مصانع حديد التسليح تراجع الأسعار بقيم تتراوح بين 2 و3 آلاف جنيه للطن، مطلع الأسبوع المقبل، ويأتى التراجع مدعوماً بهبوط خام الحديد لأدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر واستقرار الدولار فى السوق الموازى.
وهبطت أسعار خام الحديد، خلال تداولات الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضى لتسجل 122 دولاراً للطن حالياً، مقابل 145 دولاراً، وفقاً لبورصة لندن للمعادن.
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وجاء التراجع بسبب مخاوف المستثمرين؛ بسبب ضعف الطلب الصينى بعد عطلة العام القمرى الجديد رغم اتخاذ بكين إجراءات إضافية لدعم سوق الإسكان، الذى ينعش الطلب على الحديد بنسبة 35%.
قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للصلب، إنَّ السوق المحلى لا يتجاهل التذبذب المستمر فى أسعار الخام عالمياً؛ لأنها أحد عوامل التسعير، بجانب سعر الدولار، وحجم المعروض من المنتج فى السوق المحلى.
توقع تراجع الأسعار بقيم تبدأ من ألفى جنيه وحتى 3 آلاف جنيه على أقصى تقدير، خلال الأسبوع المقبل، وقد يستمر تراجع حديد التسليح إلى مستويات 45 ألف جنيه للطن إذا تمكنت الشركات من فتح اعتمادات مستندية للتعاقد على خامات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ استقرار سعر الدولار بالسوق الموازى مع هدوء الطلب على الحديد فى السوق؛ بسبب توقف أعمال البناء قد يضغط على الأسعار مجدداً إلى مستوى الـ44 ألف جنيه للطن.
ورأى أن تراجع أسعار خام البيلت كبير إذا اعتبرنا أنه المحرك الأول للسعر فى السوق المحلى، لكنه مؤشر على تراجع مرتقب خلال الشهر الجارى إذا استمر عند المعدلات الحالية لفترة طويلة.
لكنه أكد أن ارتفاع تكلفة الشحن؛ بسبب توترات البحر الأحمر أضاف عيئاً مالياً كبيراً على الكميات المستوردة قد تتجاوز 50% من قيمة البضاعة المستوردة.
وأرجع المصدر ذاته، أسباب زيادة شركات حديد عز والسويس والجارحى للصلب أسعارها للمرة الأولى خلال شهر فبراير الجارى إلى ارتفاع تكاليف الشحن فقط، دون النظر إلى متغيرات سعر الدولار فى السوق الموازى.
وسجل سعر طن حديد عز بعد الزيادة نحو 53.5 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، مقابل 49.9 ألف، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الأربعاء.
قال محمد أشرف، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة العشرى الصلب، إنَّ الشركة تسعى لتدبير سيولة دولارية من خلال عدد من البنوك للإفراج عن 250 ألف طن خامات محتجزة استعداداً لتصنيع طلبات التصدير والتوسع فى التعاقد مع شركات جديدة خلال العام الجارى.
أضاف أن الشركات الكبرى العاملة فى القطاع مثل شركة حديد عز والسويس والمصريين والمركبى لا تواجه مشكلات فى الإفراج عن بضائعها لامتلاكها حصيلة دولارية من الأعمال التصديرية.
وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
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