هل تتراجع أسعار حديد التسليح بعد هبوط ((البيلت)) عالمياً؟

توقعت مصانع حديد التسليح تراجع الأسعار بقيم تتراوح بين 2 و3 آلاف جنيه للطن، مطلع الأسبوع المقبل، ويأتى التراجع مدعوماً بهبوط خام الحديد لأدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر واستقرار الدولار فى السوق الموازى.

وهبطت أسعار خام الحديد، خلال تداولات الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضى لتسجل 122 دولاراً للطن حالياً، مقابل 145 دولاراً، وفقاً لبورصة لندن للمعادن.

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وجاء التراجع بسبب مخاوف المستثمرين؛ بسبب ضعف الطلب الصينى بعد عطلة العام القمرى الجديد رغم اتخاذ بكين إجراءات إضافية لدعم سوق الإسكان، الذى ينعش الطلب على الحديد بنسبة 35%.

قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للصلب، إنَّ السوق المحلى لا يتجاهل التذبذب المستمر فى أسعار الخام عالمياً؛ لأنها أحد عوامل التسعير، بجانب سعر الدولار، وحجم المعروض من المنتج فى السوق المحلى.

توقع تراجع الأسعار بقيم تبدأ من ألفى جنيه وحتى 3 آلاف جنيه على أقصى تقدير، خلال الأسبوع المقبل، وقد يستمر تراجع حديد التسليح إلى مستويات 45 ألف جنيه للطن إذا تمكنت الشركات من فتح اعتمادات مستندية للتعاقد على خامات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ استقرار سعر الدولار بالسوق الموازى مع هدوء الطلب على الحديد فى السوق؛ بسبب توقف أعمال البناء قد يضغط على الأسعار مجدداً إلى مستوى الـ44 ألف جنيه للطن.

ورأى أن تراجع أسعار خام البيلت كبير إذا اعتبرنا أنه المحرك الأول للسعر فى السوق المحلى، لكنه مؤشر على تراجع مرتقب خلال الشهر الجارى إذا استمر عند المعدلات الحالية لفترة طويلة.

لكنه أكد أن ارتفاع تكلفة الشحن؛ بسبب توترات البحر الأحمر أضاف عيئاً مالياً كبيراً على الكميات المستوردة قد تتجاوز 50% من قيمة البضاعة المستوردة.

وأرجع المصدر ذاته، أسباب زيادة شركات حديد عز والسويس والجارحى للصلب أسعارها للمرة الأولى خلال شهر فبراير الجارى إلى ارتفاع تكاليف الشحن فقط، دون النظر إلى متغيرات سعر الدولار فى السوق الموازى.

وسجل سعر طن حديد عز بعد الزيادة نحو 53.5 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، مقابل 49.9 ألف، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الأربعاء.

قال محمد أشرف، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة العشرى الصلب، إنَّ الشركة تسعى لتدبير سيولة دولارية من خلال عدد من البنوك للإفراج عن 250 ألف طن خامات محتجزة استعداداً لتصنيع طلبات التصدير والتوسع فى التعاقد مع شركات جديدة خلال العام الجارى.

أضاف أن الشركات الكبرى العاملة فى القطاع مثل شركة حديد عز والسويس والمصريين والمركبى لا تواجه مشكلات فى الإفراج عن بضائعها لامتلاكها حصيلة دولارية من الأعمال التصديرية.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.