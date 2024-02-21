بلاج أند بلاى تستهدف الاستثمار فى 4 شركات مصرية ناشئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذى لـ”بلاج أند بلاى” مصر، إن الشركة تستهدف إضافة على الأقل 4 شركات ناشئة جديدة لمحفظتها، منها 2 تم بالفعل عرضهما على لجنة الاستثمار الموجودة فى أمريكا.
وفضلت الحكيم عدم الإفصاح عن هوية تلك الشركات لحين الموافقة على ضخ الاستثمارات بها من قبل اللجنة، لكنها أوضحت أن إحداهما فى قطاع التأمين الصحى الذكى والأخرى فى القطاع المالى.
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و”بلاى أند بلاج” هى شركة رأس مال مخاطر عالمية، وموجودة فى أكثر من 40 دولة حول العالم بحجم محفظة عالمية تضم نحو 1800 شركة، واستثمارات تفوق الـ 100 مليون دولار، بحسب الحكيم.
وذكرت أن الشركة منذ افتتاح مقرها فى مصر قبل عامين نجحت فى مضاعفة حجم محفظتها لتصل أكثر من 16 شركة مصرية ناشئة مقابل 8 شركات فقط قبل ذلك.
وذكرت أن الشركة تعمل على ربط الشركات الناشئة ببعض المستثمرين الأجانب، وأن ذلك أدى لجذب استثمارات أجنبية بنحو 40 مليون دولار للشركات، وقالت إن لديهم مركز تكنولوجى قائم بذاته يختص بالمدن الذكية.
أوضحت الحكيم، أنه يوجد اهتمام كبير بالشركات الداعمة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
أشارت إلى أنه بجانب الاستثمار المباشر فى الشركات الناشئة، تلعب الشركة دورا استرشاديا عبر تقديم الاستشارات للشركات والحكومات فى مسألة التحول الرقمى، لتمكين ها من الوصول إلى بعض التكنولوجيا التى من صعب الوصول إليها.
أوضحت أن ذلك يتم بالشراكة مع 5 شركاء من القطاع الخاص والعام أبرزهم،“إيتيدا” والبنك الأهلى المصرى والبريد المصرى وشركة بيبسيكو، وخلال الفترة القادمة من المقرر أن تدخل الشركة فى شراكات أخرى مع شركات خاصة وعالمية.
أوضحت أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على أعمال الشركة فى مصر بل بالعكس فإنهم يهدفون لدعم الاقتصاد المصرى فى الظروف الصعبة الحالية، وأشارت إلى أنهم دخلوا السوق المصرى قبل عامين أى مع بداية وجود أزمة العملة.
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