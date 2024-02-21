بلاج أند بلاى تستهدف الاستثمار فى 4 شركات مصرية ناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذى لـ”بلاج أند بلاى” مصر، إن الشركة تستهدف إضافة على الأقل 4 شركات ناشئة جديدة لمحفظتها، منها 2 تم بالفعل عرضهما على لجنة الاستثمار الموجودة فى أمريكا.

وفضلت الحكيم عدم الإفصاح عن هوية تلك الشركات لحين الموافقة على ضخ الاستثمارات بها من قبل اللجنة، لكنها أوضحت أن إحداهما فى قطاع التأمين الصحى الذكى والأخرى فى القطاع المالى.

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و”بلاى أند بلاج” هى شركة رأس مال مخاطر عالمية، وموجودة فى أكثر من 40 دولة حول العالم بحجم محفظة عالمية تضم نحو 1800 شركة، واستثمارات تفوق الـ 100 مليون دولار، بحسب الحكيم.

وذكرت أن الشركة منذ افتتاح مقرها فى مصر قبل عامين نجحت فى مضاعفة حجم محفظتها لتصل أكثر من 16 شركة مصرية ناشئة مقابل 8 شركات فقط قبل ذلك.

وذكرت أن الشركة تعمل على ربط الشركات الناشئة ببعض المستثمرين الأجانب، وأن ذلك أدى لجذب استثمارات أجنبية بنحو 40 مليون دولار للشركات، وقالت إن لديهم مركز تكنولوجى قائم بذاته يختص بالمدن الذكية.

أوضحت الحكيم، أنه يوجد اهتمام كبير بالشركات الداعمة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية.

أشارت إلى أنه بجانب الاستثمار المباشر فى الشركات الناشئة، تلعب الشركة دورا استرشاديا عبر تقديم الاستشارات للشركات والحكومات فى مسألة التحول الرقمى، لتمكين ها من الوصول إلى بعض التكنولوجيا التى من صعب الوصول إليها.

أوضحت أن ذلك يتم بالشراكة مع 5 شركاء من القطاع الخاص والعام أبرزهم،“إيتيدا” والبنك الأهلى المصرى والبريد المصرى وشركة بيبسيكو، وخلال الفترة القادمة من المقرر أن تدخل الشركة فى شراكات أخرى مع شركات خاصة وعالمية.

أوضحت أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على أعمال الشركة فى مصر بل بالعكس فإنهم يهدفون لدعم الاقتصاد المصرى فى الظروف الصعبة الحالية، وأشارت إلى أنهم دخلوا السوق المصرى قبل عامين أى مع بداية وجود أزمة العملة.