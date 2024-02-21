Thursday, 22 February 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلاج أند بلاى تستهدف الاستثمار فى 4 شركات مصرية ناشئة

2/21/2024 11:37:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذى لـ”بلاج أند بلاى” مصر، إن الشركة تستهدف إضافة على الأقل 4 شركات ناشئة جديدة لمحفظتها، منها 2 تم بالفعل عرضهما على لجنة الاستثمار الموجودة فى أمريكا.

وفضلت الحكيم عدم الإفصاح عن هوية تلك الشركات لحين الموافقة على ضخ الاستثمارات بها من قبل اللجنة، لكنها أوضحت أن إحداهما فى قطاع التأمين الصحى الذكى والأخرى فى القطاع المالى.

موضوعات متعلقة 16% انخفاضًا فى الحمولة المارة بقناة السويس بعد 3 أشهر من هجمات الحوثيين معيط لـ”البورصة”: إطلاق المرحلة القادمة من“دعم المصدرين” قبل نهاية مارس “أولاد رجب” تستهدف بيع أصول بقيمة 400 مليون جنيه العام الحالى

و”بلاى أند بلاج” هى شركة رأس مال مخاطر عالمية، وموجودة فى أكثر من 40 دولة حول العالم بحجم محفظة عالمية تضم نحو 1800 شركة، واستثمارات تفوق الـ 100 مليون دولار، بحسب الحكيم.

وذكرت أن الشركة منذ افتتاح مقرها فى مصر قبل عامين نجحت فى مضاعفة حجم محفظتها لتصل أكثر من 16 شركة مصرية ناشئة مقابل 8 شركات فقط قبل ذلك.

وذكرت أن الشركة تعمل على ربط الشركات الناشئة ببعض المستثمرين الأجانب، وأن ذلك أدى لجذب استثمارات أجنبية بنحو 40 مليون دولار للشركات، وقالت إن لديهم مركز تكنولوجى قائم بذاته يختص بالمدن الذكية.

أوضحت الحكيم، أنه يوجد اهتمام كبير بالشركات الداعمة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية.

أشارت إلى أنه بجانب الاستثمار المباشر فى الشركات الناشئة، تلعب الشركة دورا استرشاديا عبر تقديم الاستشارات للشركات والحكومات فى مسألة التحول الرقمى، لتمكين ها من الوصول إلى بعض التكنولوجيا التى من صعب الوصول إليها.

أوضحت أن ذلك يتم بالشراكة مع 5 شركاء من القطاع الخاص والعام أبرزهم،“إيتيدا” والبنك الأهلى المصرى والبريد المصرى وشركة بيبسيكو، وخلال الفترة القادمة من المقرر أن تدخل الشركة فى شراكات أخرى مع شركات خاصة وعالمية.

أوضحت أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على أعمال الشركة فى مصر بل بالعكس فإنهم يهدفون لدعم الاقتصاد المصرى فى الظروف الصعبة الحالية، وأشارت إلى أنهم دخلوا السوق المصرى قبل عامين أى مع بداية وجود أزمة العملة.

MENAFN21022024000202011048ID1107883302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث