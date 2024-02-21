أولاد رجب تستهدف بيع أصول بقيمة 400 مليون جنيه العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“أولاد رجب” لتجارة التجزئة بيع 7 أصول بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الحالى لسداد ديون مُستحقة عليها لصالح شركات التأجير التمويلى، بحسب ما قالته مصادر بالسلسلة لـ”البورصة”.
وعانت سلسلة المتاجر الشهيرة ضائقة مالية بعد استحواذها غير المدروس على سلسلة متاجر“المحمل”، والمكونة من 29 فرعا التي لا تحقق أرباحا سوى 10 فروع بحسب المصادر.
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وعمقت الأوضاع الاقتصادية فى مصر من حدة الأزمة مع تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتج عن أسعار العملة، فى ظل الاعتماد على شركة شقيقة سابقًا للسلسلة متخصصة فى استيراد السلع، وتحملت السلسلة خسائرها جميع منذ 2016.
أوضح المصدر، أن الأصول المستهدف بيعها بخلاف 8 أصول تم بيعها العام الماضى، وأنها استكمال لخطة إعادة الهيكلة بعد قرار تقليص عدد الأفرع العام الماضى، والذى وصفه بخطوة مهمة للحفاظ على الفروع التى تعمل بمعدل دوران سريع للحفاظ على تشغيل الشركة، وهذا ما يتم تنفيذه حسب خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الحالية.
وكشف أنه من المستهدف افتتاح من 15 إلى 20 فرعا خلال العام الحالى، من الفروع المتوقفة عن العمل منذ نهاية 2022.
وأشار إلى أن السلسلة ستستثمر 30 مليون جنيه لتوفير المواد الغذائية والسلع بها، وأن 60% من الموردين عادوا للعمل معهم وجددوا الثقة.
أضاف أن الشركة افتتحت 10 فروع بالفعل ومن المستهدف الوصول بهم إلى ما بين 25 و30 فرعًا ضمن خطة إعادة الهيكلة بدلًا من 77 فرعًا قبل ذلك.
وكشف أن عدد العاملين فى الفروع يبلغ حاليًا 700 موظف ومن المستهدف أن يصل عددهم لنحو 2200 مع استكمال خطة إعادة الافتتاح، وأشار إلى أن قطاع التجزئة من أهم القطاعات التى تستحوذ على عدد كبير من العمالة، لذا يجب توفير التدريب اللازم لهم.
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