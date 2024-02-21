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أولاد رجب تستهدف بيع أصول بقيمة 400 مليون جنيه العام الحالى

2/21/2024 11:37:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“أولاد رجب” لتجارة التجزئة بيع 7 أصول بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الحالى لسداد ديون مُستحقة عليها لصالح شركات التأجير التمويلى، بحسب ما قالته مصادر بالسلسلة لـ”البورصة”.

وعانت سلسلة المتاجر الشهيرة ضائقة مالية بعد استحواذها غير المدروس على سلسلة متاجر“المحمل”، والمكونة من 29 فرعا التي لا تحقق أرباحا سوى 10 فروع بحسب المصادر.

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وعمقت الأوضاع الاقتصادية فى مصر من حدة الأزمة مع تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتج عن أسعار العملة، فى ظل الاعتماد على شركة شقيقة سابقًا للسلسلة متخصصة فى استيراد السلع، وتحملت السلسلة خسائرها جميع منذ 2016.

أوضح المصدر، أن الأصول المستهدف بيعها بخلاف 8 أصول تم بيعها العام الماضى، وأنها استكمال لخطة إعادة الهيكلة بعد قرار تقليص عدد الأفرع العام الماضى، والذى وصفه بخطوة مهمة للحفاظ على الفروع التى تعمل بمعدل دوران سريع للحفاظ على تشغيل الشركة، وهذا ما يتم تنفيذه حسب خطة إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية الحالية.

وكشف أنه من المستهدف افتتاح من 15 إلى 20 فرعا خلال العام الحالى، من الفروع المتوقفة عن العمل منذ نهاية 2022.

وأشار إلى أن السلسلة ستستثمر 30 مليون جنيه لتوفير المواد الغذائية والسلع بها، وأن 60% من الموردين عادوا للعمل معهم وجددوا الثقة.

أضاف أن الشركة افتتحت 10 فروع بالفعل ومن المستهدف الوصول بهم إلى ما بين 25 و30 فرعًا ضمن خطة إعادة الهيكلة بدلًا من 77 فرعًا قبل ذلك.
وكشف أن عدد العاملين فى الفروع يبلغ حاليًا 700 موظف ومن المستهدف أن يصل عددهم لنحو 2200 مع استكمال خطة إعادة الافتتاح، وأشار إلى أن قطاع التجزئة من أهم القطاعات التى تستحوذ على عدد كبير من العمالة، لذا يجب توفير التدريب اللازم لهم.

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