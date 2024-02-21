معيط لـالبورصة: إطلاق المرحلة القادمة من دعم المصدرين قبل نهاية مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة المالية إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة“السداد النقدى الفورى” لدعم المصدرين قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى بحسب ما قاله وزير المالية، محمد معيط فى تصريحات لـ”البورصة”، لكن الوزير لم يحدد قيمة الدعم فى المرحلة المقبلة.

وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

موضوعات16% انخفاضًا فى الحمولة المارة بقناة السويس بعد 3 أشهر من هجمات الحوثيين “أولاد رجب” تستهدف بيع أصول بقيمة 400 مليون جنيه العام الحالى “بلاج أند بلاى” تستهدف الاستثمار فى 4 شركات مصرية ناشئة

ومن المستهدف أن تقدم وزارة المالية نحو 28.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 25.12 مليار جنيه العام المالى الماضى.

وتعمل الحكومة على دعم الأعباء التصديرية للشركات المُصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، فيما تسعى الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وتتعاون وزارة المالية مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لصرف الدعم، حيث أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك هى الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

ووفقًا لضوابط المبادرة فى المرحلة السادسة كانت وزارة المالية تستهدف رد الأعباء التصديرية حتى مشحونات نهاية ديسمبر 2022 بالضوابط السابقة نفسها، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد نحو15% حتى مشحونات نهاية يونيو 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى نهاية يونيو 2022.

ولم يتم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، وبلغت قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لنحو 1558 شركة مُصدرة.

وتم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المُصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.