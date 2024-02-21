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جيف بيزوس ينهي بيع أسهم في أمازون بقيمة 8 5 مليارات دولار

2/21/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باع جيف بيزوس 14 مليون سهم من أسهم شركة Amazon تبلغ قيمتها حوالي 2.4 مليار دولار، وأنهى في 9 أيام تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.
تمت الصفقة الأخيرة، التي يصل إجمالي قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار، على مدار 3 أيام تداول انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لإيداع تنظيمي. وقبل فورة البيع، لم يبع ثالث أغنى شخص في العالم من أسهم الشركة منذ عام 2021، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
ولم يكشف بيزوس، الذي أسس أمازون ويمتلك شركة استكشاف الفضاء بلو أوريغن وصحيفة واشنطن بوست، عن خططه للعائدات. أعلن في 2 نوفمبر أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل.
وفرضت ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 - وهو أمر لا تطبقه فلوريدا - مما يعني أن نقل بيزوس سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات من الضرائب، وتبلغ ثروة بيزوس 191.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

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