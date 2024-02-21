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القيمة السوقية لـ بيتكوين تتجاوز تريليون دولار

2/21/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادت عملة بيتكوين بقوة لتجاوز مستوى تريليون دولار، وتدفع السوق الإجمالي للعملات المشفرة إلى حافة تريليوني دولار.
وتضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 52000 دولار منذ نوفمبر 2022. وقد تميز ذلك العام بالانهيار الداخلي البارز لبورصة العملات المشفرة FTX، مما أدى إلى حدوث أزمات سيولة في العديد من شركات العملات المشفرة الصغيرة.
وبعد مكاسب البيتكوين في عام 2023، عاد المستثمرون بأعداد كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع القيمة السوقية للأصل إلى ما يزيد على تريليون دولار للمرة الأولى منذ ذروتها في عام 2021، بناء على بيانات من CoinMarketCap. وعلى النقيض من العملات التقليدية، فإن المعروض من عملة بيتكوين محدود ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته في عام 2140، وفقا لموقع تتبع أسعار العملات المشفرة.
تم تعزيز التدفقات المالية إلى عملة البيتكوين من خلال الإطلاق الأخير للصناديق المتداولة في البورصة والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة والتي سهلت على مستثمري التجزئة وضع الأموال في الأصل. وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 13% تقريبا منذ 10 يناير، عندما أعطى المنظمون الأميركيون الضوء الأخضر لشركات الاستثمار الراغبة في تقديم مثل هذه الأموال.
ولاتزال عملة بيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار، والذي وصلت إليه في نوفمبر 2021، لكن اللاعبين في الصناعة الذين تحدثوا مؤخرا إلى CNN يتوقعون أن تستمر في الارتفاع هذا العام وقد يتم تجاوز تلك الذروة.
ويعود جزء من الاتجاه الصعودي إلى «التنصيف» القادم لعملة بيتكوين، وهي سمة من سمات تصميمها تعمل تلقائيا على خفض معدل العملات الجديدة التي تدخل التداول إلى النصف، وهو حدث يحدث كل 4 سنوات تقريبا.
وقال نائب المشرف السابق في وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك غاريث رودس الأسبوع الماضي «لقد أدى كل حدث تنصيف تاريخيا إلى نوع من الحركة السعرية الصعودية».
ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في عملة بيتكوين لن يغير الحقيقة المزعجة للمستثمرين: الأصول محفوفة بالمخاطر، وعرضة للتقلبات العنيفة في القيمة، ولاتزال تحت مجهر المنظمين إلى حد كبير.
وفي شهر يناير، قبل الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين، قال غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، على منصة «إكس»: أصبح عدد من المنصات الرئيسية وأصول العملات المشفرة معسرة و/أو فقدت قيمتها. لاتزال الاستثمارات في الأصول المشفرة معرضة لمخاطر كبيرة.

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