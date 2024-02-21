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الضغوط المالية عالميا عند أقل مستوى منذ كورونا

2/21/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الضغط المالي عالميا لأقل مستوى منذ وباء كورونا في فبراير 2020، بحسب مؤشر التوتر المالي العالمي التابع لـ«بنك أوف أميركا».
وبحسب منشور على «إكس» لمدير أبحاث الاستثمار الكلي في شركة الأبحاث «بيانكو» جيم بيانكو، فهذه المستويات تعني أن الأسواق بدأت تعتبر مستويات الفائدة الأميركية البالغة 5.5% بأنها غير «مرهقة»، وقال: «أكرر بصراحة أن سعر الفائدة على الأموال بنسبة 5.5% لا يقيد أي شيء. لذلك، التخفيضات ليست ضرورية».
ويأتي المنشور كردّ على تصريحات لمارك زاندي ـ كبير الاقتصاديين في «Moody›s Analytics» ـ الذي قال إنه لا ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يتردد لفترة أطول في خفض أسعار الفائدة.
«لقد نجح في تحقيق مهمته المزدوجة المتمثلة في إيصال الاقتصاد إلى التشغيل الكامل للعمالة وأيضا التضخم المنخفض والمستقر. على هذا النحو، من الصعب تبرير معدل الفائدة الحالي على الأموال البالغ 5.5%، لأنه أعلى بمقدار 3 نقاط مئوية من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة».
وبحسب بيانات «FedWatch»، فإن الأسواق الآن لا تسعر سوى احتمالية قدرها 6.5% فقط بأن الفيدرالي قد يخفض معدلات الاقتراض بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع مارس.
وفيما يتعلق بتوقعات شهر مايو، فهناك احتمال بنسبة 34.5% بأن الأسعار قد تصل إلى ما بين 5% و5.25%. فيما لا يزال سيناريو التثبيت هو الاحتمال الأكبر عند 63.4%.
وتشير البيانات، التي اطلعت عليها «العربية Business»، أن سيناريو الخفض بنسبة 0.25% هو الأكثر احتمالا خلال شهر يونيو عن 53.1%.
بينما هناك فرصة بنسبة 23.5% بأن الفائدة قد تصل إلى ما بين 475 و500 نقطة أساس. فيما أن سيناريو تثبيت لديه احتمالية قدرها 22%.
ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في يونيو، وفقا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين قالوا أيضا إن الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا وليس قبل ذلك.

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