Thursday, 22 February 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


377 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان

2/21/2024 11:16:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 48.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 56.8 مليار ين (377 مليون دولار)، وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل رغم هذا التراجع إيجابيا مدة 16 عاما على أساس شهري، إذ لاتزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 44.8% على أساس سنوي ليصل إلى 69.9 مليار ين (464 مليون دولار)، فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للمرة الأولى منذ شهرين أيضا بنسبة 18.9% لتصل إلى 13.1 مليار ين (86 مليون دولار).
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض أيضا بنسبة 21% ليصل إلى 797.8 مليار ين (5.3 مليارات دولار) في يناير الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 14.1% مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.2% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 14.5%، فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 16.6% بفضل الطلب على السيارات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وأشارت البيانات إلى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل الشهر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ شهرين بقيمة 1.8 تريليون ين (11.7 مليار دولار).
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 11.9% عن العام الماضي مدعومة بشحنات السيارات ومنتجات أشباه المواصلات وقطع غيار السيارات، فيما انخفضت الواردات بنسبة 9.6% مع انخفاض فواتير الطاقة خاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن الصين لاتزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

MENAFN21022024000130011022ID1107883221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث