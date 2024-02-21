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9 مليارات دينار ودائع تحت الطلب في الكويت بنهاية 2023

2/21/2024 11:16:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحلل المالي
أظهر رصد أجرته «الأنباء» ارتفاع عرض النقد (M2) في الكويت من 33.97 مليار دينار بنهاية عام 2014، ليصل إلى 38.99 مليار دينار بنهاية عام 2023، أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.54%، إذ شهد عرض النقد (M2) في الكويت نموا متوسطا خلال السنوات الـ 10 الماضية، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد لمعدلات تضخم مقبولة عند اقل من 3% سنويا، بالرغم من النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي.
ويعرف بعرض النقد (M2)، السيولة المحلية الخاصة أو مجموع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية، ويشتمل على المجمع (M1) مضافا إليه الودائع لأجل (شبه النقد)، ويعتبر هذا المجمع أفضل المجمعات النقدية، لكونه يؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى التضخم.
وتظهر أرقام الكتلة النقدية (M1)، والتي تتضمن النقد المتداول خارج البنوك المحلية والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي، أنها سجلت بنهاية عام 2023 نحو 10.7 مليارات دينار، أي ما يعادل 27.5% من الكتلة النقدية الإجمالية، منخفضة بنسبة 7.8% خلال عام 2023 ومسجلة معدل نمو سنوي مركب بـ 1.22% في السنوات الـ 10 الماضية.
وبلغ النقد المتداول خارج البنوك المحلية بنهاية عام 2023 نحو 1.64 مليار دينار، ما يعادل 15.3% من الكتلة النقدية (M1)، بينما بلغت الودائع تحت الطلب 9.07 مليارات دينار.
معدلات مقبولة للتضخم
وعلى صعيد معدلات التضخم بالكويت، والتي ترتبط بشكل كبير مع عرض النقد في البلاد، فقد سجلت مستويات مقبولة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إصدار الإدارة المركزية للإحصاء الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2023 والسنوات السابقة، مع المؤشرات الخاصة بنسب التغيير للمجموعات السلعية المؤثرة في الإنفاق المعيشي للأسر والتي بدورها تحدد قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع.
ومنذ عام 2014 حتى 2023 سجل التضخم في أسعار المستهلك معدلا سنويا بنسبة 2.64%، حيث سجلت معدلات آخر 4 سنوات ارتفاعا متوسطا إلى 3.44% نتيجة الضغوط التضخمية في أسعار المستهلك والتي تأتي معظمها مستوردة من الخارج ومترابطة مع أسعار السلع العالمية، كنتيجة لأزمة كورونا والعوامل المتعلقة بسلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم عالميا.
أما خلال عام 2023 فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) معدل 3.64% على أساس سنوي، محتسب على أساس معدل التضخم لكل شهر على أساس سنوي، وذلك انخفاضا من معدل 3.99% في عام 2022 مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية.
وتعتبر مجموعة خدمات المسكن الأكثر تأثيرا في أسعار المستهلك (التضخم) في الكويت بوزن ترجيحي من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية في نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغ 33.2% من أقسام الإنفاق الاستهلاكي والتي تحدد ارتفاع الأسعار، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعار خدمات المسكن خلال السنوات الـ 3 الماضية (2021-2023) نحو 2.05% نتيجة ارتفاع الإيجارات مما يشكل عاملا مساعدا في ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك.
بينما تأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بوزن ترجيحي من إجمالي أقسام الإنفاق الاستهلاكي بلغ 16.7% ومعدل التضخم السنوي في أسعارها خلال السنوات الـ 3 الماضية مرتفعا عند مستوى 6.47%.
وتلتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بوزن من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 11.4% بينما معدل التضخم السنوي في أسعارها كان متوسطا عند مستوى 2.48% خلال الفترة (2021-2023) والكساء وملبوسات القدم بوزن ترجيحي بلغ 8% وبمعدل تضخم 5.91%.
أما مجموعة خدمات التعليم التي تعتبر أساسية وتستقطع جزءا كبيرا من نفقات الأسرة، فقد بلغ وزنها فقط 4.2% بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعارها نحو 6.74% مما تشكل عبئا على تكلفة المعيشة.
هكذا تفرق بين أنواع عرض النقد
يقصد بعرض النقود كميتها المتوافرة في فترة زمنية معينة والتي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها، وعليه يمكن التمييز في المعروض النقدي بين 3 مفاهيم أساسية، هي:
٭ (M1) ويعرف هذا المجمع بمجموع وسائل الدفع أو بالمتاحات النقدية والذي يشمل إلى جانب كمية النقد القانوني المتداول مبلغ الودائع تحت الطلب والتي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك.
٭ (M2) ويعرف بالسيولة المحلية الخاصة أو مجموع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية، ويشتمل على المجمع M1 مضافا إليه الودائع لأجل (شبه النقد) يعتبر هذا المجمع أفضل المجمعات النقدية، لكونه يؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى التضخم.
٭ (M3) ويعرف باسم السيولة المحلية أو مجموع وسائل تخزين القيم، فهو يضم إلى جانب M2 كلا من الودائع لأجل لدى المؤسسات المالية غير المصرفية.

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