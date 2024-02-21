مناف الهاجري الكويت تتمتع بمتانة مالية وأداء استثماري عال

MENAFN - Al-Anbaa) طارق عرابينظّمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان «حوار التنمية: الواقع والطموح»، وذلك بالتعاون مع مبرة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وبحضور وزير المالية الأسبق مناف الهاجري ورئيس إدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، وأدارت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية هيا بودي.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الأسبق مناف الهاجري أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل ما يواجهه حاليا أمرا غير مقبول، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانيات الحالية في ظل متانة الدولة ماليا وتمتعها بمخزون نفطي جيد وتجربة وأداء استثماري عالي المستوى.

كما شدد الهاجري على ضرورة انتهاج العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها توزيع الأحمال والملفات والنأي بها عن سلطة وزير واحد، فلا يمكن أن يكون الوزير المسؤول عن الاستثمار هو نفسه المسؤول عن تحسين معيشة المواطنين وتوجيه الدعوم وبناء ميناء مبارك ووضع الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر لا يمكن توقع منه نتائج ومخرجات تلامس الطموح.

وأكد على أن الفريق الاقتصادي الحالي ضمن الحكومة الجديدة لسمو الشيخ د.محمد الصباح، بات أمام تحديين رئيسيين لمواجهة المتطلبات الشعبية من جهة، والنقلة النوعية المتعلقة بالإنتاجية والاقتصاد المعرفي الحقيقي والقطاعات الاقتصادية، مبينا أن هذا الامر يحتاج إلى نوع من القسوة من خلال زيادة ساعات العمل وتوجيه الصرف نحو المستحقين الحقيقيين.

وأضاف أن هناك مهارات أخرى مطلوبة تتعلق بالجهات الرقابية والحوكمة وبناء القدرات والتعيينات على أعلى المستويات، مؤكدا الحاجة لفريق متخصص في هذا الجانب، تماما كما حدث مع هيئة الأسواق التي كان لها دور في ترقية بورصة الكويت، وهذا الأمر ينسحب كذلك على ديوان المحاسبة الذي يجب أن يشهد ما يسمى بـ «العصرنة» حتى يصبح على أعلى مستوى.

من جانبه، قال رئيس إدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد إن الكويت شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية تمثلت في تطوير أسواق المال وترقية البورصة إلى سوق ناشئ، وذلك على الرغم من أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، حيث تطلب الأمر التنسيق مع العديد من الأطراف على صعيد القطاعين العام والخاص، بدءا من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وجميع شركات الوساطة والاستثمار، وصولا إلى افضل الإنجازات التي تحسب للكويت خلال آخر 10 سنوات.

وأضاف أن هذه الترقية ساهمت في رفع مؤشر الكويت، وزيادة استقطاب الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تصنيف الدولة الائتماني لدى مختلف وكالات التصنيف حيث اتجهت أنظار وعيون المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في السوق الكويتي، حتى اصبح المستثمر الأجنبي يمثل نسبة لا بأس بها ضمن إجمالي التداولات في السوق الكويتي، حتى ان نسبة المساهمين الأجانب في بنك الكويت الوطني (على سبيل المثال) ارتفعت من 5% إلى 25%.

وتابع الحمد ان الكويت شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة عددا من الإنجازات واستحواذات الشركات الأجنبية على شركات شبابية كويتية بملايين الدولارات، خاصة في القطاعات الجديدة، فالتوجهات لم تعد تركز على موضوع تحويل الكويت لمركز مالي، بقدر التركيز على دعم الأفكار الشبابية الحديثة التي تواكب المستجدات العالمية التي يأتي على رأسها الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التكنولوجية الحديثة.

واستطرد أن النفقات الحكومية في الكويت قد ارتفعت منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا بمعدل 8%، فيما لم يرتفع معدل التضخم عن 2 إلى 3%، مضيفا أن الكويت تمتلك الاقتصاد القوي والمواهب الشابة القادرة، لكنها بحاجة إلى تعديل نهجها الحالي، وإلا فإن صندوق الأجيال القادمة سينتهي خلال الجيل القادم أو الذي يليه.