الفيدرالي قد يخفض الفائدة في يونيو المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) كشفت توقعات عن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل، وذلك وفقا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين قالوا أيضا إن الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا وليس قبل ذلك.

وتوقعت استطلاعات أجرتها «رويترز» منذ سبتمبر 2023 باستمرار، أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. ومع ذلك، تغيرت توقعات الأسواق من مارس إلى مايو، ويتم تسعيرها الآن خلال شهر يونيو باعتباره الوقت الأكثر ترجيحا لخفض سعر الفائدة لأول مرة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس إلى 4.28% هذا الشهر وحده، وذلك بفضل سلسلة من الإصدارات التي تظهر نموا قويا وسوق عمل ضيق وتضخم لايزال ثابتا.

وقالت أغلبية قوية مكونة من 86 من 104 اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 14 إلى 20 فبراير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - البالغة حاليا 5.25 - 5.50 % - في الربع المقبل، على غرار استطلاع الشهر الماضي.