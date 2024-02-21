Thursday, 22 February 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيدرالي قد يخفض الفائدة في يونيو المقبل

2/21/2024 11:12:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت توقعات عن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل، وذلك وفقا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين قالوا أيضا إن الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا وليس قبل ذلك.

وتوقعت استطلاعات أجرتها «رويترز» منذ سبتمبر 2023 باستمرار، أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. ومع ذلك، تغيرت توقعات الأسواق من مارس إلى مايو، ويتم تسعيرها الآن خلال شهر يونيو باعتباره الوقت الأكثر ترجيحا لخفض سعر الفائدة لأول مرة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس إلى 4.28% هذا الشهر وحده، وذلك بفضل سلسلة من الإصدارات التي تظهر نموا قويا وسوق عمل ضيق وتضخم لايزال ثابتا.

وقالت أغلبية قوية مكونة من 86 من 104 اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 14 إلى 20 فبراير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - البالغة حاليا 5.25 - 5.50 % - في الربع المقبل، على غرار استطلاع الشهر الماضي.

MENAFN21022024000130011022ID1107883208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث