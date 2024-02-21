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فريق بوبيان يختتم مشاركته في تحدي الابتكار

2/21/2024 11:12:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم فريق بنك بوبيان مشاركته في برنامج تحدي الابتكار الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع كلية IE Business School للأعمال، بهدف تحفيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وتطوير مهارات كوادرها البشرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: إن استمرار مشاركتنا في برنامج تحدي الابتكار 2023 يمثل جزءا من جهود البنك المتواصلة للاستثمار ولتنمية رأس المال البشري من خلال تسخير جميع الإمكانات والأدوات التي تسهم في تطوير أداء موظفيه وتحفيز طاقاتهم الإبداعية بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسة ككل ويحقق رؤيتها وتطلعاتها على المدى البعيد. وأضاف أن التحدي يمثل تعاونا مثمرا بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية IE Business School للأعمال باعتبارها واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، وهو ما يؤكد حرص بوبيان على منح موظفيه فرصا أكبر للإبداع والابتكار من خلال تجربة علمية وعملية تصقل مهاراتهم وتحقق تطورهم المهني وفق منهجية مدروسة لرسم مسارهم الوظيفي وفق أحدث الممارسات الرائدة عالميا من خلال التعاون من إحدى أفضل المؤسسات التعليمية.
وأشاد الحماد بمشاركة فريق بوبيان في برنامج «تحدي الابتكار 2023» الذي استمر لمدة 3 أشهر، حيث قدم مشروعا مميزا تناول مناقشة كيفية تصميم الحلول المبتكرة وتنفيذها بصورة احترافية للتغلب على التحديات والعوائق التي يمكن أن تعيق استمرارية العمل، مشيرا إلى أن المشاركات هذا العام تميزت بالمنافسة القوية نظرا لمشاركة 10 فرق فقط، مما يعطي هذه النسخة بعدا جديدا من الإبداع والابتكار، وهو ليس بالأمر الغريب على موظفي بوبيان، فهو بمنزلة بصمة وراثية تميزهم.
وأوضح أن استمرارية مشاركة بوبيان السنوية في «تحدي الابتكار» بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسلط الضوء على التزام البنك بتطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيزها عبر دعمها بأفضل الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أحدث تطورات الصناعة المصرفية، مؤكدا على تقديم الدعم المتواصل للموظفين وتشجيعهم دوما على تقديم أفكار بناءه تسهم في تحسين مستوى أدائهم وزيادة الإنتاجية.
وشارك بالحضور في حفل الختام كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، والمدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. يذكر أن المشاركين في البرنامج هذا العام هم كل من: إلهام السبتي شريك أول الموارد البشرية، وبدر بوحمد مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، وفواز الرومي مدير أول في إدارة المخاطر، وجاسم الكندري مدير أول في إدارة الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى يوسف المضف مدير أول علاقات العملاء بإدارة الخدمات المصرفية الخاصة.

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