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وربة يفتتح تواجده الدائم في ذا وير هاوس

2/21/2024 11:12:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن افتتاح تواجده الدائم في مجمع «ذا وير هاوس» في منطقة جنوب الصباحية ليكون أول تواجد دائم لبنك وربة مخصص لقطاع السيارات ويخدم جميع الشرائح وليكون بالقرب من العملاء وبالأخص محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، سعيا منه في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المميزة وزيادة قاعدة عملائه والانتشار الجغرافي.
وقال المدير التنفيذي لمبيعات السيارات في بنك وربة محمد الخضر: على الرغم من التفوق الكبير للخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك ونمو قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها من خلال تطبيقه وموقعه الإلكتروني، فإن التوسع الجغرافي لا يزال ضمن استراتيجية البنك الساعية إلى أن يكون دوما الأقرب إلى عملائه وتوفير أعلى درجات الراحة لهم أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية اليومية.
وأوضح الخضر أن اختيار افتتاح التواجد الدائم الجديد الخاص بقطاع السيارات في «ذا وير هاوس» جاء باعتباره أحدث المجمعات التجارية بالكويت في منطقة جنوب الصباحية، والذي يتميز بتنوع محلاته وعلاماته التجارية لنقدم من خلاله تجربة مصرفية مميزة للعملاء، وهو فرع افتراضي يستطيع العميل من خلال شاشات العرض المتوفرة استعراض كافة أنواع السيارات من جميع وكالات السيارات داخل دولة الكويت ليختار بعد ذلك السيارة التي يرغب في شرائها سواء كانت جديدة أو مستعملة، وبعد اختياره يتم على الفور استلامها عقب إنهاء معاملته الخاصة بتمويل السيارة التي يرغب في شرائها.
وأضاف ان كل أماكن تواجد بنك وربة تم تطويرها وتحديثها بشكل كامل وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما يتم تجهيزها وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.
وأردف قائلا: إن بنك وربة دائما ما يؤكد التزامه تجاه رفع مستوى خدماته ومنتجاته المقدمة عبر جميع قنواته المصرفية وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة لضمان دعم عملائه من الأفراد والشركات، لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال.
وأشار إلى أن خدمة عملائنا على قمة أولوياتنا في «وربة» باعتبارها الركيزة الأساسية في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة لنحافظ على ثقة العملاء ونمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.

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