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التجاري يصدر بطاقة مسبقة الدفع من ماستركارد

2/21/2024 11:12:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، أعلن البنك التجاري عن إصدار خاص لبطاقة ماستركارد مسبقة الدفع بتصميم مميز يظهر صورة أبراج وعلم الكويت. وبهذه المناسبة، أطلق البنك حملة استرداد نقدي بنسبة 10% من قيمة المشتريات التي يقوم بها عميل البنك مستخدما أيا من البطاقات مسبقة الدفع من البنك التجاري الكويتي، وذلك من يوم الجمعة 23 فبراير حتى يوم الاثنين 26 فبراير 2024.
وفي هذا الصدد، صرح المدير التنفيذي لمركز البطاقات بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ياسر مظفر قائلا: بمناسبة ذكرى الاحتفال بالأعياد الوطنية مع عملائنا، حرص البنك على إصدار بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع بتصميم حصري ومميز، حيث ان هذا الإصدار يمثل تذكارا للعملاء وللبنك بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.
وأضاف أنه وبمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، قام البنك بإطلاق حملة استرداد نقدي 10% من عمليات الشراء من خلال بطاقات ماستر كارد مسبقة الدفع، حيث يستفيد العميل عند صرفه مبلغ 200 دينار بالاسترداد النقدي بنسبة 10% بحد أقصى 25 دينارا.
واختتم مظفر تصريحه مؤكدا أن بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع الحصرية توفر العديد من المزايا لحامليها، كونها بطاقة متعددة العملات وتتيح للعملاء تأمين أسعار الصرف بسهولة مع تثبيت السعر لـ 13 عملة مختلفة تغني العميل عن فتح حسابات متعددة، حيث تساعد العديد من شرائح العملاء المسافرين، والمتسوقين عبر الإنترنت، والطلاب في الخارج ورجال الأعمال على تأمين سعر صرف للعملة المطلوبة، دون التعرض لمخاطر أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف مستقبلا، وتغني عن حمل النقود المختلفة أو فتح حسابات إضافية، علما أن أصحاب هذه البطاقة وجميع عملاء التجاري يمكنهم زيارة موقع البنك على الإنترنت أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile للتعرف على المميزات والعروض المتنوعة التي يوفرها البنك.

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