بلغاريا تحتجز عددا من المشتبه في انتمائهم لعصابة لتهريب البشر

أعلن وزير الداخلية البلغاري كالين ستويانوف الأربعاء عن اعتقال عشرة مهربين مشتبه بهم وزعيمهم بعد عملية للشرطة في منطقة بورجاس بجنوب شرقي البلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البلغارية.

ويشتبه في أن العصابة قامت بجلب مهاجرين إلى بلغاريا ثم إخراجهم من البلاد.

وقال ستويانوف إنه من المرجح اعتقال المزيد من مهربي البشر.

وقال نائب مدير شرطة الحدود البلغارية، ستويان ماندادجييف، إن العصابة عملت مع نظرائها في تركيا لمساعدة ما لا يقل عن 30 مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من سوريا وأفغانستان، على العبور عبر بلغاريا إلى الغرب منذ بداية عام 2023.



ويدفع المهاجرون أكثر من 5

آلاف يورو (5400 دولار) لنقلهم إلى دول غرب أوروبا، وفقا لشرطة الحدود البلغارية. وتكلف عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو.

وتم احتجاز حوالي 18 ألفا و500 مهاجر غير شرعي على حدود بلغاريا وداخلها العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية، بزيادة 7ر10% عن عام 2022.

ومن المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة شنجن الخالية من الحدود اعتبارا من نهاية مارس، على الرغم من أن حدودها الجوية والبحرية فقط مشمولة بذلك، لأن القرار لا يزال معلقا بشأن رفع عمليات التفتيش على الحدود البرية.

وفشل انضمام بلغاريا إلى منطقة شنجن بحلول نهاية عام 2023 في المقام الأول بسبب مقاومة النمسا، التي تقول إن الكثير من المهاجرين غير المسجلين وصلوا إليها عبر بلغاريا.

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