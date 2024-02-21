سامح شكري: «7 أكتوبر» لم تكن بداية أزمة الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأزمة التي يعانيها قطاع غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، موضحاً أنها تفاقمت قبل ذلك بفترة طويلة بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

وانتقد شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، امتناع بعض الدول عن المطالبة بوقف الحرب في غزة، معتبراً أن النظام الدولي فشل بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب.

وأشار إلى ما يواجهه النظام الدولي من أزمة غير مسبوقة، مستعرضاً أوجه فشل النظام الدولي التي يتمثل أولها في فشله في الحفاظ على مبادئه وأعرافه.

وأكد أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أنه تم قصف المستشفيات، وهدم الجامعات والمدارس، وتدمير دور العبادة من مساجد وكنائس.

وقال وزير الخارجية المصري إن «ثاني أوجه فشل النظام الدولي يتمثل في عدم محافظته على فكرة المجتمع الدولي، الذي يتغلب فيه التعاطف والقيم المشتركة مثل التضامن على الإقصاء والخوف والانتقام والعنصرية، حيث تم فرض حصار كامل بواسطة إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وتم تركهم للموت جوعاً أو إجبارهم على الهرب من مكان لآخر، ليكتشفوا عدم وجود أي مكان آمن في غزة».

وأضاف: «مع كل هذا، فإن العديد من الدول امتنعت عن المطالبة بتوقف تلك الحرب البغيضة، كما لا يتم الحديث عن الرقابة التي تمارس على وسائل الإعلام، أو لي الحقائق من خلال الإشارة لخسائر الفلسطينيين باعتبارها حالات وفاة وليس باعتبارها عمليات قتل، وهو ما يقودنا للتساؤل بشأن ما إذا كانت كل الأرواح مهمة للجميع».

وأوضح أن «النظام الدولي فشل بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب، فعلى الرغم من اعتبار الحرب الحالية على غزة -بصورة نسبية- الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ العسكري المعاصر، شهدنا إصراراً مستمراً في مجلس الأمن على إعاقة الدعوات لوقف فوري للعدائيات».

وتساءل وزير الخارجية المصري عن المدى الزمني الذي ستظل تواجه فيه تلك الدعوات فيتو داخل مجلس الأمن، معرباً عن أمله بأن يدرك الجميع أن هذه الأزمة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما تفاقمت منذ فترة طويلة؛ «بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والألم الذي لحق به من خلال الإجراءات الأحادية الجانب».

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