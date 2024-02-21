«أراضي دبي» تنظم «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين» 4 مارس

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم ((اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين))، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وشركات القطاع العقاري الخاصة.
وقالت الدائرة في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن الحدث يقدم فرصاً وظيفية لمواطني الدولة، وستنظم الفعالية في 4 مارس المقبل في فندق العنوان (سكاي فيو) من 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساء.
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