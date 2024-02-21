Thursday, 22 February 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أراضي دبي» تنظم «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين» 4 مارس

2/21/2024 8:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم ((اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين))، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وشركات القطاع العقاري الخاصة.

وقالت الدائرة في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن الحدث يقدم فرصاً وظيفية لمواطني الدولة، وستنظم الفعالية في 4 مارس المقبل في فندق العنوان (سكاي فيو) من 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساء.

MENAFN21022024000110011019ID1107882994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث