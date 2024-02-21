«أراضي دبي» تنظم «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين» 4 مارس

تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم ((اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين))، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وشركات القطاع العقاري الخاصة.

وقالت الدائرة في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن الحدث يقدم فرصاً وظيفية لمواطني الدولة، وستنظم الفعالية في 4 مارس المقبل في فندق العنوان (سكاي فيو) من 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساء.