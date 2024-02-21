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«H2O» الكورية الجنوبية للضيافة تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

2/21/2024 8:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية ((H2O للضيافة))، الشركة المتخصصة بالابتكار والتطوير الرقمي في قطاع الضيافة والترفيه، عن تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، والتي تشهد مزيداً من التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وتتمتع كوريا الجنوبية بمراتب عالمية متقدمة في مجال الابتكار، حيث تم تصنيفها 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية كالدولة الأكثر تقدماً على مؤشر بلومبرغ للابتكار. أما أبوظبي فصنفت المدينة الأذكى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2023.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة ((H2O للضيافة)) حزما لدعم النمو، بما في ذلك الدعم المالي والمساعدة على تأسيس العمليات، إضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال بأبوظبي.

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