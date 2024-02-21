«جولدمان ساكس» يتوقع قفزة بأسعار الذهب والنحاس

«جولدمان ساكس» يتوقع قفزة بأسعار الذهب والنحاس
التاريخ
2/21/2024 8:00:10 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع مصرف ((جولدمان ساكس)) أن تشهد أسعار الذهب والنحاس أكبر زيادة فورية في سوق المعادن، جراء التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي.
وذكر أن الدفعة الفورية المتوقعة سوف تكون الأكبر في سوق المعادن، وخاصة النحاس الذي قد يرتفع سعره 6%، يليه الذهب 3%، ثم النفط 3%.
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