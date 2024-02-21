«جولدمان ساكس» يتوقع قفزة بأسعار الذهب والنحاس

توقع مصرف ((جولدمان ساكس)) أن تشهد أسعار الذهب والنحاس أكبر زيادة فورية في سوق المعادن، جراء التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي.

وذكر أن الدفعة الفورية المتوقعة سوف تكون الأكبر في سوق المعادن، وخاصة النحاس الذي قد يرتفع سعره 6%، يليه الذهب 3%، ثم النفط 3%.