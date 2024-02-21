2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، 2.77 مليار درهم، تمت عبر 784 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 643 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية و44 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 785.2 مليون درهم تمت عبر 388 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فقد بلغت 844.2 مليون درهم تمت عبر 255 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة بلغت 114 مليون درهم، كما شهد السوق العقاري أيضاً بيع قطعة أرض تجارية بقيمة بلغت 41 مليون درهم في منطقة مدينة دبي للإنتاج، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الجداف بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهون العقارية قيمة قدرها 964.9 مليون درهم تمت عبر 111 معاملة، منها 44 رهناً لأراض، و57 رهناً لوحدات سكنية، و10 رهونات لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض سكنية في منطقة القصيص الصناعية الثانية بقيمة بلغت 250 مليون درهم، وكذلك صفقة رهن مبنى في منطقة موتور سيتي بقيمة 230 مليون درهم.

أما الهبات العقارية فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة بلغت 175.8 مليون درهم، كان أهمها لقطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة 45 مليون درهم.