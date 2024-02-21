بحث معالجة إعسار الشركات في مؤتمر إعادة الهيكلة المالية

انطلقت فعاليات ((المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، بمقر سوق أبوظبي العالمي، حيث قامت نخبة من قادة القطاع باستكشاف استراتيجيات التعامل مع المشهد المالي المتغير في المنطقة، ومعالجة حالات إعسار الشركات المتزايدة بها. وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة رئيسة، ألقاها حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى ((سوق أبوظبي العالمي))، أكد من خلالها على الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي في إطلاق إمكانات قطاع إعادة الهيكلة المالية)).

وركزت جلسات المؤتمر على قانون الإفلاس الجديد في الإمارات، وتقييم مدى كفاية وملاءمة أنظمة الإعسار المعتمدة على الصعيد الإقليمي، مع تقييم التقدم المحرز في مجال إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.