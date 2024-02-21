مناطق خليفة الاقتصادية تنقل إدارة 750 ألف متر إلى «كيزاد لإدارة الأصول»

قررت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، نقل إدارة ما يقرب من 750 ألف متر مربع من محفظة أصولها إلى شركة ((كيزاد لإدارة الأصول))، لتصبح الشركة بذلك ضمن أكبر الشركات في قطاع تملك الأصول وإدارتها وتشغيلها.

وكانت مجموعة كيزاد قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن إنشاء شركة ((كيزاد لإدارة الأصول)) بهدف إدارة محفظة الأصول المبنية التابعة لمجموعة كيزاد. وتمتلك مجموعة كيزاد حالياً ما يقرب من 500 ألف متر مربع من الأصول المبنية، إضافة إلى 250 ألف متر مربع أخرى من المقرر الانتهاء من تطويرها وتسليمها بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بشراء وصيانة وتشغيل مجموعة من الأصول الصناعية واللوجستية عالية القيمة، وتطويرها وتطبيق استراتيجيات خلق القيمة لإدارة وتنمية تلك الأصول.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: ((يعد تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع طموحنا لتحقيق النمو والتوسع. ستعزز هذه الشركة من دور منظومتنا في تحفيز الابتكار وتسريع وتيرة النمو في القطاعات الصناعية واللوجستية)).

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: ((تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول يمثل حقبة جديدة لمجموعة كيزاد ويتماشى مع رؤيتنا لتطوير أكبر مركز صناعي ولوجستي متطور في المنطقة)).