Thursday, 22 February 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناطق خليفة الاقتصادية تنقل إدارة 750 ألف متر إلى «كيزاد لإدارة الأصول»

2/21/2024 8:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، نقل إدارة ما يقرب من 750 ألف متر مربع من محفظة أصولها إلى شركة ((كيزاد لإدارة الأصول))، لتصبح الشركة بذلك ضمن أكبر الشركات في قطاع تملك الأصول وإدارتها وتشغيلها.

وكانت مجموعة كيزاد قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن إنشاء شركة ((كيزاد لإدارة الأصول)) بهدف إدارة محفظة الأصول المبنية التابعة لمجموعة كيزاد. وتمتلك مجموعة كيزاد حالياً ما يقرب من 500 ألف متر مربع من الأصول المبنية، إضافة إلى 250 ألف متر مربع أخرى من المقرر الانتهاء من تطويرها وتسليمها بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بشراء وصيانة وتشغيل مجموعة من الأصول الصناعية واللوجستية عالية القيمة، وتطويرها وتطبيق استراتيجيات خلق القيمة لإدارة وتنمية تلك الأصول.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: ((يعد تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع طموحنا لتحقيق النمو والتوسع. ستعزز هذه الشركة من دور منظومتنا في تحفيز الابتكار وتسريع وتيرة النمو في القطاعات الصناعية واللوجستية)).

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: ((تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول يمثل حقبة جديدة لمجموعة كيزاد ويتماشى مع رؤيتنا لتطوير أكبر مركز صناعي ولوجستي متطور في المنطقة)).

MENAFN21022024000110011019ID1107882989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث