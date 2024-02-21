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نموذج حاسوبي جديد لرئة بشرية

2/21/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور علماء بجامعة سري في دارمشتات الألمانية، نموذجاً حاسوبياً مبتكراً لرئة بشرية، يسمح بمحاكاة تفاعل موجة من الإشعاع مع الرئة على مستوى الخلايا. ويستخدم النموذج الحاسوبي، المسمى ((بيوداينامو))، الذكاء الاصطناعي لمحاكاة جزء من الرئة البشرية.

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