نموذج حاسوبي جديد لرئة بشرية

نموذج حاسوبي جديد لرئة بشرية
التاريخ
2/21/2024 7:21:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طور علماء بجامعة سري في دارمشتات الألمانية، نموذجاً حاسوبياً مبتكراً لرئة بشرية، يسمح بمحاكاة تفاعل موجة من الإشعاع مع الرئة على مستوى الخلايا. ويستخدم النموذج الحاسوبي، المسمى ((بيوداينامو))، الذكاء الاصطناعي لمحاكاة جزء من الرئة البشرية.
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