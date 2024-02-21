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تطبيق لتحديد الأدوية التي لا تؤخذ معاً

2/21/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتحديد الناقلات التي تستخدمها الأدوية المختلفة في الجهاز الهضمي. وبحسب الدراسة المنشورة في ((نيتشر بيوكيميكال إنجنيرينغ))، يسهم هذا النموذج في تحديد الأدوية التي لا تؤخذ مع بعضها. كما يجعلها أكثر أماناً وفعالية.

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