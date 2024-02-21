تطبيق لتحديد الأدوية التي لا تؤخذ معاً

تطبيق لتحديد الأدوية التي لا تؤخذ معاً
التاريخ
2/21/2024 7:21:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتحديد الناقلات التي تستخدمها الأدوية المختلفة في الجهاز الهضمي. وبحسب الدراسة المنشورة في ((نيتشر بيوكيميكال إنجنيرينغ))، يسهم هذا النموذج في تحديد الأدوية التي لا تؤخذ مع بعضها. كما يجعلها أكثر أماناً وفعالية.
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